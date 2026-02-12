Mercedes no supera la verificación secreta de la FIA; Red Bull, Audi, Ferrari y Honda, furiosos

En medio de la controversia generada por el ingenio descubierto en la relación de compresión de la unidad de potencia de Mercedes, Autosprint, medio italiano, ha revelado un nuevo giro en la historia.

Según se informa, la FIA realizó controles secretos durante condiciones de carrera y la unidad pasó la prueba, lo que ha enfurecido a equipos como Ferrari, Audi y Honda.

El asunto se centra en la estrategia de compresión que Mercedes habría implementado en su power unit. El equipo alemán encontró la forma de aumentar la relación de compresión de 16:1 a 18:1 mientras estaban en movimiento.

Toto Wolff restó importancia a la ventaja en Bahrein, alegando que se trataba de tan solo unos caballos de fuerza, y destacó asimismo el fuerte desempeño de Red Bull. A pesar de ello, el tema sigue generando intenso debate y algunos medios ya insinúan que pronto se introducirá un nuevo método de prueba.

Controles encubiertos

Según informa el medio, Mercedes también superaría la nueva prueba. “La FIA ya realizó los controles de forma encubierta, siguiendo los criterios que las otras cuatro marcas querían someter a votación para implementarlos durante la temporada: la medición estática de la temperatura de los motores V6. Los resultados fueron claros: el V6 de Brixworth cumple con el nuevo límite de compresión. Cuatro fabricantes quedaron furiosos”, se informa.

Wolff parece seguro de su posición

Esta postura explicaría las declaraciones de Wolff, quien se mostró bastante relajado durante la semana de pruebas en Bahrein. El directivo austriaco de Mercedes afirmó que tanto su equipo como la unidad de potencia cumplen cabalmente con las regulaciones: “Nuestros rivales se sintieron algo ofendidos. Han presionado a la FIA, pero si el organismo, al que respetamos, decide modificar las normas del motor, lo aceptaremos sin entrometernos legalmente. Por supuesto, en ese caso, esto supondría una pequeña desventaja para nuestros motores.”