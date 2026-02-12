Un día prometedor para Ferrari: McLaren le da a Leclerc el tiempo más rápido del día en Bahréin
El segundo día de pruebas en Bahréin llegó a su fin y el jueves se convirtió en una jornada repleta de novedades sobre los próximos monoplazas.
Al final, Charles Leclerc se lució al registrar el mejor tiempo, mientras que Lando Norris completó el mayor número de vueltas y kilómetros. Por su parte, Max Verstappen no tuvo participación alguna durante la sesión.
Una mañana agitada, marcada por dificultades técnicas para los equipos de Red Bull Racing y Mercedes, finalizó con Norris sumando la mayor cantidad de vueltas.
Tras una pausa bien merecida de una hora, la sesión vespertina se inició en el Circuito Internacional de Bahréin. Con Verstappen fuera de juego, Isack Hadjar esperaba con ilusión mejorar su rendimiento en la tarde, situación similar para el equipo de Mercedes.
Hadjar y Russell en la pista
Hadjar supo dar la talla en la sesión de tarde, completando 87 vueltas y marcando un tiempo de 1:36,561. Este resultado amplía la ya impresionante base de datos del primer día de prueba, protagonizado por Verstappen.
Mercedes también logró recuperar terreno: tras la limitación de Kimi Antonelli, quien en la mañana apenas completó tres vueltas por un fallo en la unidad de potencia, el equipo se vio obligado a realizar un cambio completo de motor. George Russell tomó el volante en la tarde y, a pesar del tiempo reducido, alcanzó la cuarta posición en la tabla de tiempos con un 1:35,466 en 54 vueltas.
Banderas rojas
La sesión vespertina no estuvo exenta de sobresaltos para el resto del pelotón. Pierre Gasly obligó a detener la actividad con una bandera roja al tener que aparcar su Alpine por problemas técnicos. Además, un componente suelto en el asfalto obligó a una breve neutralización de la sesión.
En la fase final, la FIA tomó el control para realizar una serie de comprobaciones obligatorias del sistema, lo que derivó en otra interrupción y en el cierre oficial del segundo día de pruebas.
Al final, Leclerc, al volante de su Ferrari, registró un tiempo de 1:34,273, dejando a Lando Norris, que completó 149 vueltas, en segunda posición, mientras que Oliver Bearman culminó de manera destacada en tercer puesto con un 1:35,394.
