Ferrari empieza a trabajar en COPIAR el truco del motor de Mercedes

Ferrari F1 ha comenzado, según informaciones, a trabajar en imitar una maniobra utilizada por Mercedes, la cual ha despertado polémica de cara al inicio de la temporada 2026.

Los Silver Arrows han enfurecido a sus rivales; entre ellos, Ferrari se unió a Audi y Honda para firmar una carta conjunta a la FIA, donde expresaban su preocupación por un supuesto resquicio legal descubierto por Mercedes en su monoplaza para 2026.

Mercedes se encuentra en una situación complicada antes del primer Gran Premio del año tras aparecer informes que aseguran que han hallado una forma de obtener una ventaja considerable en potencia mediante una mayor relación de compresión. Anteriormente, la relación de compresión del motor de combustión interna era de 18:1, pero se redujo a 16:1 para cumplir con las nuevas normativas de 2026 y posteriores.

Sin embargo, Mercedes habría logrado acercarse a la relación previa, operando a temperaturas más altas. Esta estrategia podría traducirse en una mejora de hasta 0,3 segundos por vuelta, lo que irrita a Ferrari al no haber anticipado la maniobra de sus competidores.

Por el momento, la FIA mide la relación de compresión únicamente durante pruebas estáticas. No obstante, tras varias reuniones del órgano rector de la F1 y del Comité Asesor de Unidades de Potencia (PUAC), los rivales de Mercedes esperan que se encuentre un nuevo método para estos cálculos en la próxima temporada.

¿Ferrari intentando ponerse al día tras protestar contra la maniobra de Mercedes?

Los resultados de la reunión del PUAC de esta semana ya han sido sometidos a consideración de la FIA, y el mundo del automovilismo espera una decisión sobre si se modificarán las formas de medir la relación de compresión a lo largo de la temporada. A pesar de la controversia generada por los hallazgos de Mercedes, se informa que Ferrari está apostando a replicar la estrategia implementada por el equipo dirigido por Toto Wolff.

Según reporta el reconocido periodista deportivo italiano Leo Turrini, el director técnico de la unidad de potencia de Ferrari, Enrico Gualtieri, ya ha comenzado a trabajar en el motor que utilizará el equipo en 2027. Turrini indica que el trabajo de Gualtieri implica realizar modificaciones sustanciales para crear una relación de compresión dinámica similar a la adoptada por Mercedes, a pesar de la polémica que esta táctica ha generado en los preparativos de pretemporada 2026. Asimismo, los responsables del departamento técnico de motores de Ferrari habrían dado el visto bueno a este proyecto, ante la sospecha de que el director de monoplazas de la FIA, Nikolas Tombazis, finalmente declarará legal la maniobra de los alemanes.

¿Cuándo comienza la temporada de F1 2026?

Los 11 equipos saldrán a pista cuando la temporada 2026 se inaugure en Melbourne, en el Gran Premio de Australia. La primera carrera se disputará el 8 de marzo a las 15:00 hora local (AEDT), lo que equivale a las 4:00 GMT y las 23:00 ET. Antes de llegar a esta fecha, se darán inicio a las pruebas de pretemporada en Baréin, con la primera ronda prevista del 11 al 13 de febrero y una segunda fase programada del 18 al 20 de febrero.

