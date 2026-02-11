close global

﻿
Lewis Hamilton, Ferrari, Bahrain, 2026

Resultados de las pruebas de F1 2026: tiempos y vueltas en Bahréin mientras Hamilton vuela

Nazario Assad De León
Lewis Hamilton, Ferrari, Bahrain, 2026

Se ha llevado a cabo la primera sesión oficial de pruebas de pretemporada de F1 2026, con Max Verstappen dominando la tabla de tiempos en el Circuito Internacional de Baréin, pero también Lewis Hamilton tuvo actividad.

Esta pista acoge las pruebas esta semana, tras un shakedown privado en Barcelona el mes pasado, en el que los aficionados sólo pudieron ver datos limitados.

Durante estos tres días se publicarán tanto los tiempos como el recuento de vueltas, y se dará cobertura en directo durante la última hora de cada sesión. En la mañana del primer día, Verstappen fue el más rápido a bordo de su RB22, marcando un tiempo casi dos décimas por delante de Oscar Piastri. Mientras tanto, McLaren, campeón del mundo el año pasado, busca recuperarse tras un shakedown bastante decepcionante en Barcelona.

George Russell, de Mercedes, ocupó el tercer puesto en la sesión matutina, con un tiempo casi siete décimas por detrás del líder, a pesar de los rumores sobre la inminente hegemonía de su escudería durante la temporada baja. El siete veces campeón mundial, Lewis Hamilton, pilotó el SF-26 el miércoles por la mañana y terminó cuarto, a un segundo exacto del tiempo de Verstappen, completando unas impresionantes 52 vueltas.

Por su parte, Carlos Sainz, de Williams, dio la mayor cantidad de vueltas durante la mañana, alcanzando 77, mientras su equipo busca recuperar el terreno perdido tras haber faltado al shakedown de Barcelona. La única bandera roja se produjo al inicio cuando Franco Colapinto, al volante de su Alpine, se detuvo en pista; sin embargo, el equipo logró reactivar el monoplaza para que completara 28 vueltas durante la sesión.

Resultados de las pruebas de F1 en Baréin: primer día

Resultados de las pruebas de pretemporada de F1: Día uno, sesión de la mañana
Posición Piloto Equipo Tiempo Vueltas completadas
1Max VerstappenRed Bull1:35.43365 vueltas
2Oscar PiastriMcLaren1:35.60254 vueltas
3George RussellMercedes1:36.10856 vueltas
4Lewis HamiltonFerrari1:36.43352 vueltas
5Esteban OconHaas1:37.16964 vueltas
6Arvid LinbladRacing Bulls1:37.95475 vueltas
7Carlos SainzWilliams1:38.22177 vueltas
8Gabriel BortoletoAudi1:38.87149 vueltas
9Valtteri BottasCadillac1:39.15049 vueltas
10Lance StrollAston Martin1:39.88333 vueltas
11Franco ColapintoAlpine1:40.33028 vueltas

¿Quién conduce para los equipos de F1 en la sesión de la tarde en Baréin?

Alineación de pruebas de F1 en Baréin
Equipo Mié. mañana Mié. tarde Jue. mañana Jue. tarde Vie. mañana Vie. tarde
McLaren Piastri Norris Norris Norris Piastri Piastri
Mercedes Russell Antonelli Antonelli Russell Russell Antonelli
Red Bull Verstappen Verstappen Hadjar Hadjar Verstappen Hadjar
Ferrari Hamilton Leclerc TBC TBC TBC TBC
Williams Sainz Albon Albon Sainz Sainz Albon
Racing Bulls Lindblad Lindblad Lawson Lindblad Lawson Lawson
Aston Martin Stroll Stroll Alonso Alonso Stroll Stroll
Haas Ocon Ocon Bearman Bearman Bearman Ocon
Audi Bortoleto Hulkenberg Hulkenberg Bortoleto Bortoleto Hulkenberg
Alpine Colapinto Gasly Gasly Gasly Colapinto Colapinto
Cadillac Bottas Perez Perez Bottas Bottas Perez

