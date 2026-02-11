Resultados de las pruebas de F1 2026: tiempos y vueltas en Bahréin mientras Hamilton vuela

Se ha llevado a cabo la primera sesión oficial de pruebas de pretemporada de F1 2026, con Max Verstappen dominando la tabla de tiempos en el Circuito Internacional de Baréin, pero también Lewis Hamilton tuvo actividad.

Esta pista acoge las pruebas esta semana, tras un shakedown privado en Barcelona el mes pasado, en el que los aficionados sólo pudieron ver datos limitados.

Durante estos tres días se publicarán tanto los tiempos como el recuento de vueltas, y se dará cobertura en directo durante la última hora de cada sesión. En la mañana del primer día, Verstappen fue el más rápido a bordo de su RB22, marcando un tiempo casi dos décimas por delante de Oscar Piastri. Mientras tanto, McLaren, campeón del mundo el año pasado, busca recuperarse tras un shakedown bastante decepcionante en Barcelona.

George Russell, de Mercedes, ocupó el tercer puesto en la sesión matutina, con un tiempo casi siete décimas por detrás del líder, a pesar de los rumores sobre la inminente hegemonía de su escudería durante la temporada baja. El siete veces campeón mundial, Lewis Hamilton, pilotó el SF-26 el miércoles por la mañana y terminó cuarto, a un segundo exacto del tiempo de Verstappen, completando unas impresionantes 52 vueltas.

Por su parte, Carlos Sainz, de Williams, dio la mayor cantidad de vueltas durante la mañana, alcanzando 77, mientras su equipo busca recuperar el terreno perdido tras haber faltado al shakedown de Barcelona. La única bandera roja se produjo al inicio cuando Franco Colapinto, al volante de su Alpine, se detuvo en pista; sin embargo, el equipo logró reactivar el monoplaza para que completara 28 vueltas durante la sesión.

Resultados de las pruebas de F1 en Baréin: primer día

Resultados de las pruebas de pretemporada de F1: Día uno, sesión de la mañana Posición Piloto Equipo Tiempo Vueltas completadas 1 Max Verstappen Red Bull 1:35.433 65 vueltas 2 Oscar Piastri McLaren 1:35.602 54 vueltas 3 George Russell Mercedes 1:36.108 56 vueltas 4 Lewis Hamilton Ferrari 1:36.433 52 vueltas 5 Esteban Ocon Haas 1:37.169 64 vueltas 6 Arvid Linblad Racing Bulls 1:37.954 75 vueltas 7 Carlos Sainz Williams 1:38.221 77 vueltas 8 Gabriel Bortoleto Audi 1:38.871 49 vueltas 9 Valtteri Bottas Cadillac 1:39.150 49 vueltas 10 Lance Stroll Aston Martin 1:39.883 33 vueltas 11 Franco Colapinto Alpine 1:40.330 28 vueltas

¿Quién conduce para los equipos de F1 en la sesión de la tarde en Baréin?

Alineación de pruebas de F1 en Baréin Equipo Mié. mañana Mié. tarde Jue. mañana Jue. tarde Vie. mañana Vie. tarde McLaren Piastri Norris Norris Norris Piastri Piastri Mercedes Russell Antonelli Antonelli Russell Russell Antonelli Red Bull Verstappen Verstappen Hadjar Hadjar Verstappen Hadjar Ferrari Hamilton Leclerc TBC TBC TBC TBC Williams Sainz Albon Albon Sainz Sainz Albon Racing Bulls Lindblad Lindblad Lawson Lindblad Lawson Lawson Aston Martin Stroll Stroll Alonso Alonso Stroll Stroll Haas Ocon Ocon Bearman Bearman Bearman Ocon Audi Bortoleto Hulkenberg Hulkenberg Bortoleto Bortoleto Hulkenberg Alpine Colapinto Gasly Gasly Gasly Colapinto Colapinto Cadillac Bottas Perez Perez Bottas Bottas Perez

