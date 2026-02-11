La mañana de Bahréin exhibe a Colapinto y Alpine; Williams y Sainz lo aprovechan

La primera sesión pública de pruebas de este año llegó a su fin en Baréin, y para mala fortuna de Franco Colapinto, fue el protagonista de manera negativa.

Mientras que en Barcelona apenas se conocía algo, en Sakhir la jornada resultó mucho más informativa. La mañana transcurrió sin mayores incidencias: Max Verstappen se llevó la mejor vuelta, mientras que Carlos Sainz completó la mayor cantidad de vueltas y Colapinto provocó una bandera roja.

Verstappen salió de boxes puntualmente a las 08:00 con su nuevo RB22. Durante el inicio de la sesión se concentró en recopilar datos utilizando los grandes “aero rakes” en su monoplaza.

Más tarde, al cambiar a la banda intermedia C2, el ritmo se disparó. Nadie logró superar su mejor tiempo durante el resto de la sesión; con 65 vueltas, la nueva potencia de Red Bull-Ford demostró de inmediato su fiabilidad en estos primeros metros oficiales de la temporada.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Williams sorprende

Aunque Verstappen encabeza la lista de tiempos, Williams logró recorrer la mayor distancia. Carlos Sainz completó nada menos que 77 vueltas, superando incluso la longitud de un Gran Premio completo. Este dato es especialmente destacado, ya que el equipo aún tenía que superar el shakedown inicial en Barcelona.

Por su parte, Arvid Lindblad fue muy productivo para Racing Bulls, con 75 vueltas. Mientras tanto, en boxes la atención se centró en las innovaciones radicales de la competencia: Audi llamó la atención con un agresivo diseño en los laterales de la R26, y el Aston Martin, obra de Adrian Newey, presentó formas extremas en el piso y en el alerón trasero.

Primer periodo de bandera roja

La sesión no transcurrió sin contratiempos. A poco más de hora y media de pruebas, la dirección de carrera levantó la bandera roja cuando Franco Colapinto se vio obligado a detener su Alpine A526 al borde de la pista por un fallo técnico.

El coche fue rápidamente retirado y, más tarde, el argentino pudo reincorporarse a la pista, aunque sólo llegó a completar 24 vueltas. Además, Lewis Hamilton tuvo un percance durante su sesión matutina para Ferrari; el piloto británico perdió tracción en la primera curva, pero pudo continuar sin sufrir daños y terminó la sesión en cuarto puesto.

Equilibrio tras las primeras cuatro horas

En la fase final de la mañana la mayoría de los equipos apostó por tiradas más largas y ensayos de salida desde boxes. Tras Verstappen y Oscar Piastri –quien, representando a McLaren, completó 54 vueltas y registró el segundo mejor tiempo– el podio lo cerró George Russell con 56 vueltas. Mientras que Red Bull y Racing Bulls demostraron una sólida fiabilidad, Alpine tendrá que trabajar para recuperar el valioso tiempo perdido. Los pilotos se preparan ahora para la sesión de la tarde en el Circuito Internacional de Baréin.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!