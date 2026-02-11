Newey diseñó el coche de Alonso ANTES de unirse a Aston Martin

El legendario diseñador de Fórmula 1, Adrian Newey, ha reconocido que comenzó a trabajar en el monoplaza 2026 de Fernando Alonso y Aston Martin incluso antes de firmar con el equipo.

Durante un extenso período entre su salida de Red Bull a principios de mayo de 2024 y su incorporación a Aston Martin en septiembre del mismo año, Newey permaneció en situación de inactividad oficial. Esta pausa hizo que no se pusiera a trabajar con su nuevo equipo hasta marzo del año siguiente.

Sin embargo, esos diez meses lejos de las pistas no fueron desperdiciados. En el lanzamiento del coche 2026, celebrado el lunes, el veterano reveló que fue durante ese tiempo de inactividad cuando ideó la “filosofía” del AMR26.

Una situación similar tuvo lugar a finales de los noventa, cuando mientras estaba de baja al terminar su etapa en Williams, concibió el monoplaza que llevaría a McLaren al título mundial en 1998.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Newey: La filosofía surgió en plena inactividad

Aunque se unió a McLaren en 1997 de manera tardía y sin poder influir en el coche de ese año, Newey centró su atención en un proyecto para 1998, que permitió a Mika Häkkinen conseguir el primero de dos campeonatos consecutivos. Fernando Alonso, por su parte, espera poder ver cómo se repite un hecho similar.

Durante la presentación del lunes por la noche, Newey explicó: "Creo que la filosofía surgió, en gran medida, durante mi período de inactividad a finales de abril de 2024, cuando ya estaba prácticamente alejado del equipo de Fórmula 1 de Red Bull.

Todos conocíamos las normas, que ya habían sido publicadas, así que decidí sentarme y reflexionar: 'Debo replantear el problema desde los conceptos básicos de estas regulaciones. ¿Cuál podría ser una solución viable?'

Finalmente desarrollé una filosofía y, cuando me incorporé al equipo de Aston Martin el 2 de marzo de 2025, la compartí con los especialistas en aerodinámica y diseño. Todos coincidimos en que era una propuesta viable, y desde entonces la hemos implementado."

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!