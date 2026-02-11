La APUESTA que le puede costar la temporada a Sainz en Williams

Ahora que es la semana de pruebas en Bahrein, Williams ha sido más transparente sobre el motivo que hizo que no realizaran el shakedown en Barcelona, una apuesta deliberada en el proceso de diseño del FW48.

El equipo decidió posponer las decisiones sobre el chasis y la aerodinámica el mayor tiempo posible para garantizar un rendimiento óptimo.

Sin embargo, subestimaron la magnitud del proyecto. Mientras sus rivales recorrían cientos de kilómetros en el Circuit de Barcelona-Catalunya, Williams tuvo que retrasar el inicio de las pruebas con su nueva monoplaza.

El miércoles, el FW48 hizo su tan esperado debut en Silverstone durante una jornada de filmación, con Alexander Albon y Carlos Sainz al volante.

La falta de shakedown ha dejado a Williams con un importante atraso. Se calcula que han perdido cerca de 2.000 kilómetros de valioso tiempo en pista, datos cruciales para afinar los motores según las nuevas regulaciones de esta temporada.

Para intentar compensar esta carencia, el equipo ha intensificado sus pruebas virtuales en el simulador, sometiendo chasis, motor y caja de cambios a rigurosas pruebas de esfuerzo. Vowles describió esta situación como “increíblemente dolorosa”, pero aseguró que trabajan con ahínco para recuperar el tiempo perdido.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

La filosofía de Vowles y el FW48

Bajo la dirección de James Vowles, Williams apuesta por un “riesgo controlado” y una profunda reforma estructural. Los retrasos en la fabricación del FW48 y los problemas surgidos con las obligatorias pruebas de choque de la FIA fueron el resultado de explorar al límite el diseño del coche. Desde esta temporada, el equipo se presenta oficialmente como Williams F1 Team, marcando un nuevo comienzo con una imagen renovada.

El 3 de febrero se dio a conocer la nueva livrea del FW48 junto con el anuncio de varias alianzas estratégicas. Vowles ha moderado las expectativas para esta campaña, dejando claro que soñar con luchar por el título en 2026 “no es realista”. La prioridad es consolidar el quinto puesto alcanzado el año pasado y, a partir de ahí, aspirar a entrar en el top 4. El éxito obtenido el año anterior, con dos podios gracias a Carlos Sainz, y el enfoque estratégico en las nuevas normas, ya sentaron las bases para un ambicioso futuro.

Un plantel competitivo y Bahréin

Williams ha mantenido una plantilla sólida al iniciar esta nueva etapa en la Fórmula 1. Alexander Albon arranca su quinto año en el equipo, mientras que Carlos Sainz comienza su segunda temporada tras un debut exitoso en 2025. Además, Luke Browning ha sido confirmado oficialmente como piloto de reserva para este año. Una alineación estable es fundamental para superar las posibles dificultades que pueda presentar el nuevo monoplaza. Las críticas sobre un posible exceso de peso del FW48 han sido tranquilizadas por el propio Vowles, que ha desacreditado tales rumores.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!