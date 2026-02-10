ÚLTIMA HORA: Cadillac confirma planes para SEPARAR a Checo de Ferrari

Aunque llevan pocos meses de ser socios, en Cadillac ya anunciaron la fecha en la que esperan separarse de Ferrari y alejar a Sergio Pérez.

De acuerdo con información publicada por el periodista Daniel Moxon, la escudería estadounidense está en camino de construir su propia unidad de potencia y dejar de usar la de Ferrari.

Esto fue lo que reportaron: "Dan Towriss acaba de decir a los periodistas en una conferencia de prensa que el proyecto de motor de Cadillac F1 está 'adelantado a lo previsto', confirmando que el plan es que la unidad de potencia de Cadillac esté en línea para competir en 2029", aseguró.

Recordar que Cadillac, junto a Haas, son dos equipo a los que Ferrari les suministrará motores, por lo menos, durante la próxima campaña de la máxima categoría.

¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?

Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.

Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.

Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.

En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.

