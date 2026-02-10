Hamilton podría perder el ÚNICO título que le queda actualmente en la F1

¡Atención, Lewis Hamilton! Una nueva estrella de la Fórmula 1 se perfila para arrebatarte la corona de la moda.

Durante la última década, Hamilton se ha consolidado como el referente indiscutible de estilo dentro del paddock. Mientras varios de sus rivales prefieren unos vaqueros ajustados y una camiseta básica, él se arriesga y rompe esquemas con sus propuestas innovadoras y vanguardistas.

El siete veces campeón ha deslumbrado en numerosas ocasiones. Entre sus looks más memorables están el conjunto de chaqueta y pantalón adornados con cristales Swarovski (diseñado a medida por Burberry) que lució en Silverstone 2025, y el mono de Rick Owens con lentejuelas que brilló en el Gran Premio de Miami 2023.

Con el paso del tiempo, otros pilotos también han comenzado a expresar su personalidad a través de la moda. Uno de ellos es Pierre Gasly, quien, en una entrevista para la serie Off The Grid junto a Lawrence Barretto, confesó su deseo de adentrarse en el mundo de la moda.

"En algún momento me sumergiré en ese universo. Me encanta la creatividad que se esconde detrás y, al final, quiero descubrir nuevos mundos", comentó el piloto francés, que hoy cumple 30 años. Añadió con una sonrisa: "Recuerdo mi primera visita a Milán. No podía apartar la mirada de la elegancia de la gente: desde jóvenes hasta abuelas con un estilo envidiable. Cuando sales por Milán, tienes que lucir algo espectacular".

Gasly elogia al icono de estilo Hamilton

Hamilton lanzó su propia línea de ropa junto a Tommy Hilfiger en 2018 y, desde entonces, ha colaborado con marcas de lujo como Dior, a la que asistió recientemente para el desfile de moda masculina en la Semana de la Moda de París.

Además, la estrella de Ferrari fue nombrada co-presidente de la Met Gala en 2025, un evento cuyo lema, "Superfine: Tailoring Black Style", marcó un hito en la moda.

Gasly también destacó la influencia de Hamilton al abrir puertas para que los pilotos expresen su propio estilo en la pista. En una entrevista para Sky Sports en 2023, señaló: "Sin él, hoy las cosas serían muy distintas. Creo que Lewis nos abrió muchas oportunidades. La mentalidad ha evolucionado; incluso en otros deportes como la NBA, se permite una mayor libertad para expresarse. Personalmente, siempre me he sentido muy a gusto con él y le agradezco por mantenerse fiel a sus valores, lo que ha facilitado el camino para los pilotos más jóvenes".

