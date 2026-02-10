¡El comodín de Hamilton! Ferrari presenta una GENIAL MEJORA para sorprender a sus rivales

Ferrari podría tener bajo la manga una mejora para su monoplaza del 2026 antes de comenzar la nueva temporada de F1, según informan varios medios italianos.

El siete veces campeón Lewis Hamilton confía en que el SF-26 le proporcione un ritmo superior este año. Tras una campaña poco inspiradora en Maranello, donde solo logró alcanzar el sexto puesto en el campeonato, Hamilton busca darle la vuelta a la situación.

El piloto ni siquiera subió al podio en ninguna carrera el año pasado y terminó a 86 puntos de su compañero Charles Leclerc. Sin embargo, la llegada de nuevas normativas que remodelan el deporte le da motivos para tener esperanza, especialmente tras una actuación prometedora en su primera salida en Barcelona.

Según informa Formula1.it, se avecinan más mejoras para Hamilton y Leclerc. Ferrari planea una actualización del SF-26 antes del Gran Premio de Australia. La idea es reducir el tamaño de los laterales del coche, aprovechando un ingenioso detalle en el diseño del motor que permite usar radiadores más pequeños.

El equipo ha optado por emplear cabezas de cilindro de acero en su motor de combustión interna, lo que les permite trabajar a temperaturas más altas y disipar el calor de manera más eficaz, eliminando la necesidad de grandes radiadores. Esta decisión posibilitará unos laterales reducidos, lo que podría ser la carta ganadora para Ferrari y Hamilton en la temporada que comienza.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

¿Podrá Ferrari luchar por el título en 2026?

En 2025, Ferrari estaba lejos de pelear por ningún campeonato, pero la revisión reglamentaria para 2026 abre la posibilidad de que vuelvan a ser una fuerza relevante en la F1.

El equipo no suma un título desde la temporada 2008, y Hamilton fue contratado precisamente para revertir esa tendencia.

Aunque el rendimiento de ambos dejó mucho que desear el año pasado, Hamilton sigue siendo el piloto más exitoso en la historia de la competición, mientras que Ferrari ostenta el palmarés más destacado de la F1.

¿Será que esta colaboración producirá algo especial en 2026? Por ahora, Ferrari busca reincorporarse a la contienda de victorias y competir de tú a tú con rivales como McLaren y Mercedes.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!