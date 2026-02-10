¡Antonelli, involucrado en un grave ACCIDENTE en San Marino!
El piloto de Fórmula 1 de 19 años, Andrea Kimi Antonelli, estuvo involucrado el pasado fin de semana en un accidente de tráfico en San Marino. Mercedes ya confirmó que el joven italiano se encuentra bien.
El suceso ocurrió en una carretera de Serravalle, en San Marino. Según el informe policial, un vehículo chocó contra una farola situada en el carril derecho, lo que provocó que se deslizara hacia el centro de la vía.
Durante su recorrido, el coche impactó dos veces contra la barrera central y finalmente se detuvo contra un muro del carril opuesto.
Antonelli conducía en ese momento un Mercedes-AMG GT 63 PRO 4MATIC+ "Motorsport Collectors Edition", un automóvil que recibió el pasado 6 de febrero como obsequio de la escudería alemana.
La reconstrucción realizada por las autoridades en el lugar señala que el trayecto total del impacto se extendió unos 144 metros, lo que indica que el coche circulaba a alta velocidad.
Afortunadamente, según informó el periodista italiano Roberto Chinchero, el piloto salió ileso. Desde el propio equipo de Mercedes han asegurado que Antonelli se ha recuperado por completo y que participará en la semana de pruebas en Baréin, que dará inicio este miércoles.
