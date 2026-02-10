El GRAN CAMBIO que le da a Hamilton la oportunidad de luchar por un octavo título

Riccardo Patrese se ha pronunciado sobre las oportunidades de Lewis Hamilton en la próxima temporada.

El expiloto italiano sostiene que el británico podría mejorar notablemente ahora que cuenta con un nuevo ingeniero de carrera. Según Patrese, este cambio podría transformar su estado de ánimo y, por consiguiente, sus resultados en la pista.

Patrese recuerda las tensiones que se evidenciaron el año pasado entre Hamilton y su anterior ingeniero, Riccardo Adami.

El experto apunta que la relación técnica es fundamental para que un piloto se sienta seguro y rinda al máximo. Con un nuevo enfoque en su equipo técnico, Hamilton podría dejar atrás esos momentos de fricción.

Batalla por victorias

El analista confía plenamente en el potencial de Hamilton para volver a lo más alto. Patrese afirma que si el piloto británico empieza a creer realmente en su capacidad para competir y ganar carreras, podría incluso aspirar a un octavo título mundial.

Siempre ha sido uno de los más rápidos, y recobrar la confianza perdida podría marcar la diferencia.

La labor de un buen ingeniero de carrera es, según Patrese, determinante para aprovechar al máximo las capacidades del piloto.

El expiloto recuerda sus días en Williams, donde, a pesar de contar con autos y equipo similares, la calidad del ingeniero se traducía en un rendimiento superior en la pista. Un profesional competente puede ser la clave para que un piloto aproveche todo su potencial.

