Aston Martin presenta el NUEVO coche diseñado por Newey para Alonso
Aston Martin presenta el NUEVO coche diseñado por Newey para Alonso
Aston Martin es el undécimo y último escudería en presentar su imagen renovada para 2026.
El AMR26 marca el debut en Fórmula 1 del coche diseñado por Adrian Newey, uno de los máximos creadores en la historia de este deporte. Fernando Alonso y Lance Stroll seguirán al volante, tal y como han hecho en las últimas tres temporadas.
La llegada de Alonso a Aston Martin en 2023 fue prometedora, acumulando seis podios en los primeros ocho Grandes Premios. Aun así, el equipo se vio superado en la lucha por el segundo puesto en el campeonato de constructores, compitiendo no solo contra Mercedes y Ferrari, sino también ante McLaren.
En 2024 se ubicaron nuevamente en quinto lugar, aunque con casi doscientos puntos menos, mientras que la temporada pasada descendieron al séptimo puesto. Con la nueva unidad Honda, la revisión de las normas técnicas, una moderna túnel de viento y el talento de Newey, se espera un gran impulso para el futuro.
Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull
Aston Martin revela el AMR26 en Arabia Saudita
Los preparativos para 2026 no han sido del todo favorables para Aston Martin. Retrasos en el desarrollo del AMR26 obligaron al equipo a llegar recién el miércoles por la noche al Circuit de Barcelona-Catalunya.
Lance Stroll apenas completó cinco vueltas el jueves antes de detenerse, mientras que Alonso y el piloto canadiense acumularon 307 kilómetros durante la fase de “shakedown”, muy por debajo de los más de dos mil kilómetros recorridos por Mercedes.
El equipo británico dio a conocer su monoplaza para la próxima temporada durante un evento en Dhahran, Arabia Saudita, sede de su principal patrocinador y proveedor de combustible, Aramco.
La presentación se vio empañada por fallos técnicos: la transmisión en directo tuvo problemas inicialmente, se quedó sin sonido, se desconectó y volvió a colapsar antes de poder mostrar el coche.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Alpine revela la VERDADERA razón de la complicada temporada de Colapinto
- hace 40 minutos
Aston Martin presenta el NUEVO coche diseñado por Newey para Alonso
- 1 hour ago
Alonso es comparado con NAPOLEÓN por este motivo en la F1
- Hoy 16:00
Checo se INSPIRA en Bad Bunny para anunciar su Cadillac F1 personalizado
- Hoy 15:00
F1 Hoy: Checo Pérez presenta su lujoso Cadillac; Lewis Hamilton renace en Ferrari
- Hoy 12:00
La FIA y la POLÉMICA de Mercedes que puede marcar la temporada
- Hoy 11:30
Más leído
URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
- 31 enero
Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
- 28 enero
BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
- 31 enero
Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
- 23 enero
El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
- 27 enero
SHOCK: Checo habla SIN CENSURA sobre los problemas de Cadillac
- 28 enero