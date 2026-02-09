Aston Martin presenta el NUEVO coche diseñado por Newey para Alonso

Aston Martin es el undécimo y último escudería en presentar su imagen renovada para 2026.

El AMR26 marca el debut en Fórmula 1 del coche diseñado por Adrian Newey, uno de los máximos creadores en la historia de este deporte. Fernando Alonso y Lance Stroll seguirán al volante, tal y como han hecho en las últimas tres temporadas.

La llegada de Alonso a Aston Martin en 2023 fue prometedora, acumulando seis podios en los primeros ocho Grandes Premios. Aun así, el equipo se vio superado en la lucha por el segundo puesto en el campeonato de constructores, compitiendo no solo contra Mercedes y Ferrari, sino también ante McLaren.

En 2024 se ubicaron nuevamente en quinto lugar, aunque con casi doscientos puntos menos, mientras que la temporada pasada descendieron al séptimo puesto. Con la nueva unidad Honda, la revisión de las normas técnicas, una moderna túnel de viento y el talento de Newey, se espera un gran impulso para el futuro.

Aston Martin revela el AMR26 en Arabia Saudita

Los preparativos para 2026 no han sido del todo favorables para Aston Martin. Retrasos en el desarrollo del AMR26 obligaron al equipo a llegar recién el miércoles por la noche al Circuit de Barcelona-Catalunya.

Lance Stroll apenas completó cinco vueltas el jueves antes de detenerse, mientras que Alonso y el piloto canadiense acumularon 307 kilómetros durante la fase de “shakedown”, muy por debajo de los más de dos mil kilómetros recorridos por Mercedes.

El equipo británico dio a conocer su monoplaza para la próxima temporada durante un evento en Dhahran, Arabia Saudita, sede de su principal patrocinador y proveedor de combustible, Aramco.

La presentación se vio empañada por fallos técnicos: la transmisión en directo tuvo problemas inicialmente, se quedó sin sonido, se desconectó y volvió a colapsar antes de poder mostrar el coche.

