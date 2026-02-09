TODO sobre el calendario de pruebas de Bahréin: fechas, horarios y cómo verlo

Se ha publicado el calendario completo de la cobertura para los test de pretemporada oficiales de la F1 2026 en Baréin, por lo que veremos a Franco Colapinto, Checo Pérez, Fernando Alonso y Carlos Sainz en acción.

La próxima semana, los 11 equipos se verán en la pista en Sakhir tras la concentración de cinco días en Barcelona, en la que Lewis Hamilton se destacó al encabezar las cronos no oficiales con su nuevo Ferrari.

Con las nuevas regulaciones vigentes esta temporada, tanto los equipos históricos como los recién llegados disponen de un tiempo de pruebas triple respecto al ofrecido el año pasado.

Esto les permitirá solucionar posibles inconvenientes y afinar detalles de sus nuevas máquinas. A pesar de que el reinicio normativo 2026 es uno de los cambios más integrales en la historia reciente del deporte, hasta ahora no se han registrado incidentes técnicos importantes.

Williams fue el único equipo que decidió no participar en la concentración de Barcelona, optando por realizar una serie de pruebas propias que incluyeron un programa VTT antes de partir hacia Baréin. Por otro lado, Aston Martin estuvo en el Circuit de Barcelona-Catalunya solo durante dos de los tres días disponibles, mientras que el resto de los equipos completó la jornada completa de pruebas.

Cómo ver las pruebas de pretemporada de F1 2026 en Baréin

La primera ronda de test en el Circuito Internacional de Baréin marcará la primera ocasión en que se transmita en vivo a los aficionados cualquier periodo de pruebas de pretemporada 2026, luego de la polémica decisión de realizar la concentración de Barcelona a puerta cerrada.

Aunque se había anunciado que ambos periodos en Baréin estarían disponibles para el público, Sky Sports F1 emitirá en directo solo la última hora de acción en pista durante la próxima semana.

Desde el 11 hasta el 13 de febrero, los equipos y pilotos se medirán en la pista entre las 10:00 y las 19:00 hora local, lo que equivale a 07:00 a 16:00 GMT.

Previo al inicio de las pruebas en Baréin, Sky F1 ha compartido en sus redes sociales el programa completo para esta primera semana, confirmando que se transmitirá en directo únicamente la última hora, a partir de las 15:00, el miércoles, jueves y viernes.

Pero no se preocupen: cada noche se ofrecerá un resumen de las pruebas y el regreso de Ted’s Notebook, conducido por el querido reportero de boxes, Ted Kravitz.

A continuación, se presenta el calendario completo de la primera semana de pruebas de pretemporada F1 2026 en Baréin, según confirmó Sky Sports F1.

Calendario de Pruebas en Baréin - Semana 1 Fecha Hora Evento 11 de febrero 15:00 Última hora del Día 1 11 de febrero 20:00 Resumen de pruebas 11 de febrero 20:30 Ted’s Testing Notebook 12 de febrero 15:00 Última hora del Día 2 12 de febrero 20:00 Resumen de pruebas 12 de febrero 20:30 Ted’s Testing Notebook 13 de febrero 15:00 Última hora del Día 3 13 de febrero 20:00 Resumen de pruebas 13 de febrero 20:30 Ted’s Testing Notebook

¿Cuándo comienza la temporada 2026 de la F1?

Los 11 equipos estarán en plena acción cuando arranque la temporada 2026 de F1 en Melbourne, durante el Gran Premio de Australia. La primera carrera se llevará a cabo el 8 de marzo a las 15:00 hora local (AEDT), 04:00 GMT y 23:00 ET. Cabe recordar que la primera ronda de pruebas en Baréin se realizará del 11 al 13 de febrero, mientras que la segunda ronda se celebrará del 18 al 20 de febrero.

