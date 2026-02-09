¡Mercedes FRENA las posibilidades de Antonelli!

Andrea Kimi Antonelli tiene la mira puesta en el campeonato mundial de Fórmula 1 esta temporada.

El joven piloto de Mercedes, que inicia su segundo año en la máxima categoría, confía en que las nuevas regulaciones aportarán más emoción y equilibrio al campo de competición. Sin embargo, el jefe del equipo, Toto Wolff, prefiere adoptar una actitud cautelosa.

La plantilla de Mercedes este año se compone de George Russell y el propio Antonelli. Aunque durante bastante tiempo circulaban rumores sobre un posible fichaje futuro de Max Verstappen, Wolff ha dejado claro en los últimos meses que la atención se centra en el dúo actual.

Además, el equipo cerró una semana de pruebas muy prometedora con el renovado W17, en el que la nueva unidad de potencia DM01 mostró un rendimiento sorprendente, lo que incluso provocó que rivales como Audi y Ferrari criticaran lo que consideraron un supuesto “truco de compresión”.

Antonelli es ambicioso

Antonelli empieza su segundo año en la élite y el joven italiano tiene grandes objetivos para la temporada: "La meta es ganar y, en última instancia, luchar por el campeonato mundial. Mi ambición es triunfar y estar entre los mejores.

Por supuesto, George [Russell] es extremadamente fuerte y está más que preparado para pelear por el título. Es uno de los referentes en la parrilla, y competir contra él será muy emocionante. Realmente lo estoy esperando", afirma el piloto, según Motorsport.com.

Wolff se muestra satisfecho con la evolución del joven italiano, que ya consiguió su primer podio en su año de debut. No obstante, el austriaco no espera que Antonelli compita por el título en 2026 y prefiere mantener las expectativas en un nivel moderado.

"Kimi está siguiendo el camino que trazamos desde el principio. Ahora no cabe duda de su velocidad ni de su inteligencia en pista. Entra en su segundo año, conoce todos los circuitos y está familiarizado con las exigencias del deporte. Estoy convencido de que le espera una gran temporada. Dicho esto, no creo que debamos esperar que esté constantemente en la cima como George. Él es uno de los mejores y lleva mucho tiempo en la Fórmula 1; es el referente. Kimi, con 19 años y apenas comenzando su segundo año, aún tiene mucho que demostrar. Sin duda veremos cómo da el siguiente gran paso".

