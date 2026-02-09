Hamilton hace PÚBLICA su nueva relación en el Super Bowl LX

En las últimas semanas se difundieron numerosos rumores, pero ahora la pareja ha decidido mostrar su vínculo de forma pública.

Lewis Hamilton y Kim Kardashian han disfrutado de momentos juntos y optaron por dar un paso más, siendo vistos unidos durante la 60ª edición del Super Bowl.

Durante la pausa de invierno en la Fórmula 1, Hamilton ha retomado el mundo de las citas tras un largo intervalo, y lo hace en compañía de la famosa estrella de la televisión de realidad, Kim Kardashian.

Según varias fuentes, la pareja habría compartido un fin de semana romántico en el Reino Unido, lo que desató una avalancha de especulaciones sobre su relación. Incluso se comenta que Kardashian viajó en su jet privado para una estancia de solo 24 horas, aunque estos detalles aún no han sido confirmados, además de que la pareja ha guardado silencio sobre el asunto.

Super Bowl

Ahora han borrado las dudas. Hamilton y Kardashian fueron vistos juntos en el Super Bowl LX, el prestigioso evento deportivo estadounidense, en el que los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots por 29-13.

Cada año, este espectáculo reúne a una gran cantidad de celebridades internacionales, y esta pareja se ha unido a ese selecto grupo.

En medio de la presencia de figuras como Tim Cook, Kendall Jenner y Hailey Bieber, Hamilton fue captado por las numerosas cámaras del Levi’s Stadium en Santa Clara junto a lo que parece ser su nueva pareja.

Con sus 45 años, Kardashian envía un mensaje contundente: su relación es algo serio. Sin duda, en los próximos días escucharemos más detalles sobre este inesperado romance.

Lewis Hamilton and Kim Kardashian attend the #SuperBowlLX pic.twitter.com/jjpwrHkfyg — deni (@fiagirly) February 9, 2026

Kim Kardashian and Lewis Hamilton are seemingly confirming their rumored romance as the two were spotted together at the Super Bowl. 👀 pic.twitter.com/vDMTaSAMhy — Entertainment Tonight (@etnow) February 9, 2026

Kim Kardashian & Lewis Hamilton at the #SuperBowl together 🔥👀 pic.twitter.com/1VUcTpYCE3 — Bleacher Report (@BleacherReport) February 9, 2026

