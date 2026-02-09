Leclerc, Lady Gaga, Lamine Yamal y una sociedad INESPERADA durante el Super Bowl
Una gran cantidad de personas crecieron viendo Pokémon, la emblemática serie japonesa que nos presentó un mundo lleno de criaturas extraordinarias. Incluso Charles Leclerc es un apasionado de este universo y recientemente, durante un anuncio especial del Super Bowl, se animó a revelar cuál es su Pokémon favorito.
Pokémon se ha mantenido como un ícono de la cultura pop a lo largo de los años, reinventándose constantemente.
Lo que comenzó como un modesto juego en Game Boy se ha transformado en un fenómeno global que engloba videojuegos, series, películas y torneos de primer nivel.
Cada nueva generación y sus innovadoras mecánicas, junto a una base de fans siempre sedienta de novedades, aseguran que la franquicia siga en constante evolución. Además, para muchos evoca una gran nostalgia, ya que quienes tienen entre 20 y 30 años crecieron acompañados de estas criaturas.
Leclerc opta por Pokémon
Leclerc se unió a la fiebre Pokémon durante la 60ª edición del Super Bowl, participando en un memorable comercial.
Cuando se le preguntó por su Pokémon predilecto, no dudó en elegir a Arcanine. "Arcanine es cariñoso y protector, y me recuerda a una versión más imponente de mi perro Leo, lo que hace que la elección sea aún más personal", explicó el piloto.
No fue el único famoso en el anuncio: también compartieron espacio la estrella Lady Gaga, el conductor Trevor Noah y el futbolista Lamine Yamal, del FC Barcelona.
