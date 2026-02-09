La extraña medida de la FIA para AYUDAR a Sainz y Williams en Bahréin

La FIA y los equipos de Fórmula 1 están barajando la idea de que, al menos, el primer día de las pruebas de invierno en Bahrein se celebre a puerta cerrada.

Según el reconocido informador de F1, José Manuel Zapico, esto implicaría que aficionados, periodistas y fotógrafos no podrían presenciar la apertura de una serie de sesiones de prueba tan determinantes. La propuesta surge tras el shakedown privado en Barcelona, donde los nuevos monoplazas 2026 dieron sus primeros pasos en pista.

La prueba de invierno en el Circuito Internacional de Bahrein, programada del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20 de febrero, es crucial para que los equipos se preparen para la próxima temporada de Fórmula 1.

Las regulaciones para 2026 introducen cambios radicales tanto en materia de motor como de aerodinámica, con un mayor aprovechamiento de la potencia eléctrica que equilibra, casi al 50-50, la contribución del motor de combustión y el de la batería.

Además, se incorpora la aerodinámica activa. Contar con un primer día cerrado permitiría a los equipos resolver posibles imprevistos técnicos en un entorno controlado, tal como se hizo en Barcelona.

Por qué podrían estar cerradas las puertas

La decisión de celebrar el primer día de pruebas a puerta cerrada se debe a la complejidad de los nuevos monoplazas 2026. Al igual que en el shakedown de Barcelona, los equipos prefieren poder corregir de forma discreta cualquier problema técnico o de fiabilidad. Con Cadillac y Aston Martin recorriendo apenas unos pocos kilómetros y Williams sin haber probado aún el coche, la experiencia es aún limitada. Aunque no se ha tomado una decisión definitiva, la FIA estudia la viabilidad de esta medida.

Frustración entre aficionados y medios

Si efectivamente el primer día de las pruebas en Bahrein se realiza a puerta cerrada, es probable que se genere una gran frustración entre aficionados y periodistas. El shakedown privado en Barcelona ya recibió críticas, y algunos analistas lo catalogaron como una gran oportunidad perdida para promocionar el deporte. Asimismo, se ha anunciado que durante la primera semana de pruebas en Bahrein solo se transmitirá una hora en directo cada día, y aún es incierto si se ofrecerá cronometraje en vivo, algo que en España solo se podía seguir de forma indirecta antes de que la transmisión se retirara tras la sesión matutina.

