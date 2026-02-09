Alonso es comparado con NAPOLEÓN por este motivo en la F1

David Coulthard ha insinuado que el llamado 'complejo de Napoleón' de Fernando Alonso le ha llevado a cortar relaciones en el deporte. Anteriormente, el piloto compitió para McLaren en 2007 tras conquistar dos campeonatos mundiales con Renault. Sin embargo, su temporada en McLaren se vio empañada por desacuerdos con su compañero novato, Lewis Hamilton, y la polémica del “spygate”, lo que lo llevó a regresar a Renault en 2008. Más tarde, Alonso volvió a correr con McLaren tras la salida de Ron Dennis, participando entre 2015 y 2018. A lo largo de su carrera en la F1, el español ha vivido diversos momentos polémicos. Su paso por Alpine, por ejemplo, estuvo marcado por una relación complicada con el compañero de equipo Esteban Ocon. Coulthard atribuye estos altibajos a un “complejo de Napoleón”, sugiriendo que Alonso, a pesar de sus logros, tiende a desencadenar situaciones explosivas. El expiloto lo describió como “con problemas de estatura” y lo comparó con Napoleón Bonaparte, el líder francés famoso –aunque de forma errónea– por su baja estatura. Al analizar quién es superior entre Hamilton y Alonso, Coulthard comentó: “Hamilton tiene la ventaja, pues igualó a Alonso en su temporada debut, cuando Alonso ya era campeón. En sus mejores momentos, se empataron en tiempos de vuelta. Pero creo que el tema de la altura y ese complejo de Napoleón hicieron que Alonso desencadenara su ‘granada’”.

Alonso se repone en Aston Martin

Tras abandonar Alpine al final de la temporada 2022, Alonso firmó con Aston Martin y, a sus 44 años, sigue demostrando su valía. Aunque no suma victorias desde el Gran Premio de España de 2013, logró sumar ocho podios en la temporada 2023. Después de unos años compitiendo en la mitad de la parrilla con un Aston Martin en apuros, el piloto espera que el equipo le ofrezca un coche competitivo para luchar por el podio en 2026, último año de su contrato actual. Con la implementación de nuevas regulaciones este año, Aston Martin confía en sacar partido de ellas para convertirse en un serio contendiente al campeonato en los próximos años.

Además, la incorporación de la leyenda del diseño, Adrian Newey, refuerza la esperanza de Alonso de acercarse a su 33ª victoria en la Fórmula 1 en un futuro cercano.

