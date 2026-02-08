La ADVERTENCIA de Russell que ilusiona a los fans de Antonelli
Mercedes y George Russell prevén cambios notables en la Fórmula 1 este año.
Aunque el equipo alemán es parte de la élite, el piloto británico destaca que hay un conjunto en particular listo para desafiar el dominio actual. Estas declaraciones se produjeron tras lsa sesiones de pruebas de invierno en Barcelona.
Según Russell, Mercedes, Red Bull Racing, Ferrari y el vigente campeón McLaren han competido en una liga diferente durante los últimos años. La última victoria de un equipo ajeno a este cuarteto se dio en el Gran Premio de Hungría de 2021.
No obstante, el piloto, ganador de una única carrera, cree que esta temporada podría marcar el fin de esa hegemonía, haciendo especial mención a Aston Martin como su principal rival. El británico se muestra impresionado por el trabajo realizado bajo la dirección de Adrian Newey y el diseño de su nuevo monoplaza.
Innovaciones en Mercedes
Russell confía en que Mercedes introducirá innovaciones capaces de alterar la lucha entre los cuatro equipos punteros. Citado por Motorsport.com, explicó: “Actualmente, Red Bull, McLaren, Ferrari y nosotros estamos muy igualados. No obstante, no se puede ignorar lo que Aston Martin está demostrando ni el gran trabajo que Adrian Newey ha logrado con su coche. El diseño es realmente impactante y, sumado a que Honda ha suministrado un motor de alto rendimiento a Red Bull en los últimos años, sabemos de lo que son capaces. Sería fantástico ver una contienda tan reñida.”
El piloto británico concluyó: “En mi opinión, el diseño de Aston Martin ha sido el más llamativo. Todos se fijaron en esa suspensión trasera; visualmente es impresionante, pero en las carreras no se premia la belleza, sino la velocidad. En Melbourne veremos quién tiene el coche más rápido, y quien triunfe seguramente marcará la pauta para futuras inspiraciones.”
