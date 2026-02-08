Hamilton realiza EXTRAÑO juicio sobre el nuevo Ferrari

Lewis Hamilton, siete veces campeón, ha definido el nuevo monoplaza de Ferrari como “divertido” de pilotar.

La Scuderia ha aprovechado el receso invernal para trabajar intensamente y ofrecer a Hamilton y a su compañero Charles Leclerc unos coches en los que puedan confiar de cara a la temporada 2026.

Esta nueva etapa trae consigo importantes cambios en el diseño tanto interno como externo de los vehículos, ya que las nuevas regulaciones buscan hacer el deporte más sostenible y emocionante para el público.

Aunque las primeras pruebas de pretemporada se realizaron a puertas cerradas en enero, los aficionados pudieron apreciar de primera mano a los nuevos retadores, incluido el SF-26 de Ferrari, que sorprendió gratamente al piloto.

Las primeras impresiones de Hamilton sobre Ferrari auguran buenas noticias para 2026

Durante el último día de pruebas en Barcelona, tras registrar los mejores tiempos no oficiales, Hamilton se mostró entusiasmado en F1.com: “El coche de esta generación es, sin duda, más divertido de conducir. Es un poco más inestable, ágil y con tendencia al deslizamiento, pero se controla mejor, lo que se traduce en una experiencia mucho más agradable.”

El veterano de 41 años destacó además que el vehículo de este año ofrece “mucho menos carga aerodinámica en comparación con anteriores modelos”. Su comentario, acompañado de una sonrisa casi inusual tras las pruebas, contrasta con el semblante reservado que solía mostrar durante la temporada 2025.

Tras una primera temporada con altibajos junto a la escudería italiana, tanto los tifosi como los seguidores británicos esperan ver al campeón recuperar su mejor forma. El año pasado se hablaron en exceso de una posible retirada anticipada y cambios durante la campaña, lo que generó cierta inquietud en el entorno del piloto.

El ambiente optimista que se respira en el equipo al inicio de 2026 augura un buen repunte para Hamilton, quien sueña con conseguir un histórico octavo título al volante de Ferrari. Alcanzar este objetivo sería el broche de oro a una carrera que ya suma 19 años en la Fórmula 1.

¿Cuándo comienza la temporada 2026 de F1?

Hamilton y Ferrari volverán a la acción en Melbourne, donde se celebrará el Gran Premio de Australia. La primera carrera del año se disputará el 8 de marzo a las 15:00 (hora AEDT), lo que equivale a las 4:00 GMT y las 23:00 ET. Además, la primera ronda de pruebas previas se llevará a cabo en Bahréin, del 11 al 13 de febrero, seguida de una segunda fase programada entre el 18 y el 20 del mismo mes.

