Ex compañero de Miachel Schumacher revela detalles IMPACTANTES sobre su salud

Riccardo Patrese se muestra muy afligido por la situación de su gran amigo Michael Schumacher.

El piloto italiano se conmueve profundamente al ver el estado del siete veces campeón del mundo y confía en que mejore día tras día. Sin embargo, Patrese lamenta que el legendario piloto ni siquiera parezca consciente de haber obtenido sus siete títulos mundiales.

Schumacher sufrió un grave traumatismo craneal a finales de 2013 tras un accidente de esquí, y desde entonces se ha generado incertidumbre sobre su recuperación. En los años posteriores al suceso aparecían ocasionales destellos de esperanza, aunque, según Patrese, la condición del campeón se ha mantenido muy estable.

Se habló recientemente, a finales de enero, de una supuesta mejora que le permitiría abandonar la cama, aunque Patrese discrepa y detalla otra versión en su entrevista a Hochgepokert.

Mundo propio

Tras el accidente, Patrese perdió el contacto directo con Schumacher y depende únicamente de informes de amigos cercanos. “Siento que desde hace años la situación se ha mantenido igual”, confiesa.

“Michael siempre ha sido un amigo muy querido para mí, y me duele verlo en estas condiciones. Tengo la firme esperanza de que mejore, una ilusión compartida por todos sus fans y aún más por quienes lo conocemos en carne propia.”

El ex piloto explica que, en las primeras señales de mejora, se notaba que Schumacher aún podía mantener un contacto visual. “Se llegó a ver que podía dirigir su mirada y establecer algún tipo de comunicación, pero mi información apunta a que su estado se mantiene, tal como se describió esta semana. Vive en su propio mundo, reconoce rostros familiares, pero estoy convencido de que ni siquiera sabe que es siete veces campeón del mundo.”

A pesar de las difíciles circunstancias, Patrese destaca el esfuerzo incondicional de la familia Schumacher. “Creo que Michael sobrevive hoy gracias al incansable compromiso de su familia. En situaciones tan delicadas, contar con el apoyo y el cariño de los seres queridos es un verdadero tesoro. Aunque su estado actual es complicado, ellos se alegran de poder cuidarlo y darnos a todos una razón para seguir esperanzados.”

El ex piloto concluye: “Nos llena de optimismo saber que se han dado algunos pequeños avances, pero según la información que manejo, la situación no ha cambiado desde hace años. Solo podemos desear que, día a día, haya un paso más hacia una mejor recuperación.”

