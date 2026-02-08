¡Lo que NECESITABA Hamilton! Ferrari hace fichaje clave desde Red Bull

Una incorporación clave para la escudería Ferrari en Fórmula 1 podría iniciar sus funciones esta semana, según informan varios medios italianos.

Ferrari se prepara para arrancar la temporada 2026 y ya se destacan en la primera prueba de pretemporada de la semana pasada. El equipo completó más de 400 vueltas y, gracias a Lewis Hamilton, marcó el tiempo más rápido de toda la jornada, aunque los tiempos de vuelta no se publicaron oficialmente por la F1.

Además, parece que han logrado fichar a un nuevo integrante, proveniente del equipo hermano de Red Bull, Racing Bulls, quien está a punto de incorporarse al proyecto de Maranello.

El año pasado se dio a conocer que Guillaume Dezoteux se uniría como jefe de operaciones de rendimiento en Ferrari, tras haber estado al frente del rendimiento de vehículos en Racing Bulls.

Aunque su fichaje se anunció en septiembre, AutoRacer.It informa que Dezoteux comenzará su labor en la escudería el lunes 2 de febrero, mientras Ferrari se empeña en reconstruir un equipo capaz de pelear por el título.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Un gran año para Vasseur y Ferrari

Dezoteux es la última de una larga serie de refuerzos que Ferrari ha incorporado en los últimos tiempos, con el objetivo de levantar un campeonato por primera vez desde 2008.

Loic Serra llegó procedente de Mercedes, al igual que el subdirector del equipo, Jerome d'Ambrosio.

El futuro de Vasseur en Ferrari se ha vuelto tema de debate tras una tercera temporada sin victorias en las últimas siete, contando el 2025. Aunque el francés firmó un nuevo contrato, la presión aumentará si el equipo no consigue avances significativos en medio de profundas reformas reglamentarias.

El directivo optó por fichar a Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, para la temporada 2025 y más allá, pero la situación se complica al no ver al británico en el podio durante el 2025, lo que exige más cambios para 2026.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!