Mercedes ASUSTA a los rivales y Antonelli sonríe

Mercedes F1 anuncia novedades rumbo a la temporada 2026 y, de paso, deja claro que sus rivales tienen mucho por delante. La semana pasada, durante la primera sesión de pruebas en Barcelona, el equipo completó más de 500 vueltas y se posicionó en lo más alto de las clasificaciones en dos de los tres días disponibles.

La llegada de la nueva normativa para 2026 ha generado expectación desde el invierno, pues se pensaba que Mercedes estaba mejor preparado para adaptarse. Sin embargo, esa conversación quedó en pausa al verse a todos los equipos saliendo a pista con sus nuevos monoplazas.

Ni Russell ni Kimi Antonelli experimentaron fallos importantes, y el tiempo de vuelta de Russell (1:16.445) solo fue superado en una ocasión por Lewis Hamilton en el último día, aunque estos dados requerían confirmación externa.

Andrew Shovlin, director de ingeniería en pista de Mercedes, afirmó que el equipo sigue mejorando día a día. “Ha sido impresionante en términos de fiabilidad. Con todos los sistemas nuevos, el coche ha funcionado de maravilla y nos ha permitido seguir nuestro plan diario, lo que nos llevó incluso a terminar antes de lo previsto”, comentó a F1TV.

Además, resaltó que las áreas problemáticas del primer día han mostrado un progreso notable, lo que se traduce en una mayor velocidad continuamente. “La fiabilidad es asombrosa y refleja el gran trabajo realizado en Brixworth y Brackley para hacer realidad este proyecto”, concluyó.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Los test de F1 se trasladan a Baréin

Tras el shakedown privado en Barcelona, Mercedes se prepara para dos eventos de prueba de tres días en Baréin durante febrero. Estos tests serán más reveladores, ya que se registrarán tiempos oficiales que mostrarán el rendimiento real de cada escudería.

La primera sesión se celebrará del 11 al 13 de febrero y la segunda del 18 al 20, en un programa extendido diseñado para adaptarse a la nueva normativa. Aunque en Barcelona parecía que todos contaban con una buena fiabilidad, el objetivo en Baréin es profundizar en el análisis.

Shovlin explicó que en ayuda de estos tests, el equipo se centrará en optimizar el setup del coche para hallarlo en su “ventana óptima”. “Para cada evento tenemos objetivos muy claros y en estas dos pruebas los hemos alcanzado. En Baréin, sobre todo, comprobaremos el comportamiento del chasis a temperaturas más altas y el correcto funcionamiento de los sistemas. La última sesión se enfocará en la preparación integral de la carrera: desde la clasificación hasta el gran premio”, afirmó.

El inicio de la temporada 2026 se dará a comienzos de marzo durante el Gran Premio de Australia en Melbourne. Las dos primeras sesiones de práctica están programadas para el 6 de marzo, para que el sábado y el domingo, 8 de marzo, se viva el estreno en pista.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!