Mercedes tendrá una nueva responsabilidad ÚNICA en la F1

Mercedes será la única marca que proporcionará los coches de seguridad y ambulancias médicas en la Fórmula 1 durante la temporada 2026. Desde 2021, la firma ha compartido estas funciones con Aston Martin, alternándose fin de semana a fin de semana en cada Gran Premio.

Sin embargo, tras finalizar su contrato al cierre de la temporada 2025, Aston Martin decidió no prolongar su colaboración y, por tanto, se retirará como suministrador de vehículos de seguridad y apoyo médico.

Ante la incertidumbre sobre quién cubriría esta labor, Mercedes ha confirmado recientemente que será el proveedor exclusivo de los coches oficiales de seguridad y de asistencia médica durante todos los fines de semana de Gran Premio en 2026, así como en Baréin durante los eventos de pruebas de pretemporada.

Esta temporada también marcará el 30º aniversario de la presencia de Mercedes con el safety car en la F1, recordando que el primer vehículo de la marca se utilizó en el Gran Premio de Francia de 1996.

Según Christoph Sagemuller, jefe de Mercedes-AMG Motorsport, "la seguridad es un valor fundamental tanto para nuestra marca como para nuestros productos. Por ello, desde 1996 hemos suministrado el coche oficial de seguridad y asistencia médica de la FIA en la Fórmula 1. A partir de la temporada 2026, los vehículos oficiales de la FIA en la F1 lucirán nuevamente la estrella en todos los eventos. Con esta decisión, continuaremos aportando activamente a la seguridad en la máxima categoría del automovilismo. Para Mercedes-AMG, la F1 no sólo es una plataforma deportiva, sino también el escenario perfecto para demostrar el rendimiento, la fiabilidad y la seguridad de nuestros vehículos bajo condiciones extremas."

¿Quién conduce el coche de seguridad en la F1?

Bernd Maylander es el piloto responsable del coche de seguridad en la Fórmula 1 desde el año 2000 y, a sus 54 años, sigue dando la talla. En 2026 alcanzará un hito importante al participar en 500 Grandes Premios como conductor oficial, una cifra realmente notable.

El alemán, que durante su carrera compitió en la Deutsche Tourenwagen Masters y consiguió un segundo puesto en su categoría en las emblemáticas 24 Horas de Le Mans de 1999, continúa demostrando su experiencia y compromiso, siendo una pieza clave en la seguridad de la competición.

