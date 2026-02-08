¿Les creerá Sainz? Williams revela la ESTRATEGIA detrás de no ir a las pruebas de Barcelona

Se ha revelado que el equipo Williams de F1 pudo haber participado en la prueba privada en Barcelona si hubieran presionado al máximo, pero finalmente optaron por no presentarse, una decisión controversial para Carlos Saiz.

La escudería con sede en The Grove anunció la semana pasada que no asistiría al primer test de pretemporada de 2026, ya que su monoplaza aún no estaba listo para la competición.

El FW48 no había superado la prueba del morro, un requisito imprescindible para todos los coches, por lo que el equipo decidió retirarse del evento privado en Barcelona para evitar apresurar el desarrollo del diseño. Mientras tanto, la F1 se encuentra en Barcelona para realizar esta prueba de cinco días, que se lleva a cabo a puertas cerradas, antes de los dos tests oficiales de tres días programados para febrero en Bahréin, donde se esperan tiempos de vuelta más representativos.

Con Williams descansando en Barcelona, el equipo participará solamente en las pruebas oficiales, perdiendo así un tiempo valioso en pista en el que los 11 equipos deberán adaptarse a los nuevos desafíos que plantean los cambios en las regulaciones para 2026.

Además, Craig Slater, comentarista de Sky Sports F1, reveló que el director técnico del equipo, Matt Harmon, ofreció más detalles sobre los inconvenientes técnicos y la compleja decisión de abandonar la prueba privada.

Según relató Slater en el programa de highlights de Sky Sports F1, "Matt Harmon afirmó que podrían haber participado si hubieran insistido a toda costa, pero esa no era la decisión técnica adecuada. El problema radica en la prueba del morro, la cual aún no han superado. Todo el equipo trabaja sin descanso para solventarlo. Asimismo, me comentaron que James Vowles reunió al plantel y decidió, a mitad de la semana pasada, no presentarse a esta prueba; al final, la responsabilidad recae sobre él."

¿Qué es un shakedown?

La prueba de rodaje es la primera oportunidad para que los equipos salgan a la pista y evalúen el rendimiento de sus nuevos monoplazas, funcionando como un chequeo previo a la temporada.

Se diferencia de los tests oficiales en Bahréin, ya que se realiza de forma privada, hasta el punto de que la F1 llegó incluso a cortar los datos en directo que mostraban los tiempos de vuelta al comienzo de la semana.

Los equipos tienen la libertad de probar todas las novedades de su coche sin restricciones en cuanto al número de vueltas diarias. No obstante, solo podrán utilizar tres de los cinco días disponibles; Aston Martin ya ha confirmado que hará uso de únicamente dos días, mientras que Williams ha decidido no emplear ninguno.

En este entorno exclusivo, la prensa no tiene acceso y solo un reducido grupo puede grabar contenido para los equipos y pilotos.

