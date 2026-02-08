close global

﻿
Fernando Alonso, MexicanGP, 2025, generic

¿Su SUCESOR? Alonso ficha a un nuevo piloto para representarlo

¿Su SUCESOR? Alonso ficha a un nuevo piloto para representarlo

Nazario Assad De León

Nazario Assad De León
Fernando Alonso, MexicanGP, 2025, generic

Dos veces campeón de F1, la empresa gestora de Fernando Alonso incorpora una nueva estrella a su equipo al sumar a un ex piloto de IndyCar.

Alonso dirige A14 Management, una agencia de pilotos que también cuenta entre sus fichajes con Gabriel Bortoleto, su rival en la F1. El piloto de 44 años fue fundamental para que Bortoleto consiguiera una oportunidad en Sauber tras coronarse campeón de la F2 en 2024.

La agencia también representa a talentos como la estrella de la F1 Academy, Chloe Chambers, y al joven de la F2, Nikola Tsolov. Ahora, A14 Management anuncia una nueva incorporación: Benjamin Pedersen, ex piloto de IndyCar, quien llega tras culminar su primera temporada en el Campeonato IMSA SportsCar.

El danés de 26 años completó 17 carreras en IndyCar durante 2023, aunque no logró subir al podio ni obtener victorias con A.J Foyt Enterprises. Con su incorporación a A14 Management, Pedersen espera impulsar su carrera, ya sea apostando por más pruebas de monoplazas para aspirar a la F1 o siguiendo en el automovilismo de resistencia, después de competir en la European Le Mans Series en las dos últimas temporadas.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

El piloto de IndyCar Pedersen se une a A14 Management

El anuncio de su fichaje se realizó a través de Instagram, donde la empresa compartió imágenes del campamento anual de A14, un espacio para que los pilotos se conozcan y compartan experiencias.

Reflexionando sobre esta nueva etapa, Pedersen comentó: "Estoy muy emocionado de anunciar oficialmente que a partir de ahora formaré parte de A14 Management. Esta semana en España iniciamos nuestro futuro juntos en el campamento anual y fue fantástico conocer a todos, incluido Fernando. En definitiva, es un grupo de gente y pilotos excepcionales, y me llena de ilusión formar parte de este equipo y mirar con optimismo hacia lo que nos depara el futuro."

