Newey rompe el silencio y hace una revelación DESTROZARÁ a Alonso

Adrian Newey ha entregado unas palabras que destrozarán el corazón de Fernando Alonso, ya que confía en que Red Bull Racing estará entre los mejores en 2026.

Aunque el próximo año se avecinan interrogantes gracias a los nuevos monoplazas y motores, el experto declara que la estrategia “agresiva y ganadora” del equipo austríaco le permitirá competir en los puestos más altos.

En mayo de 2024 se anunció que, tras diecinueve años en Red Bull Racing, Newey se unirá a Aston Martin. En el equipo de Lawrence Stroll asumirá el cargo de Managing Technical Partner y sustituirá a Andy Cowell como jefe del equipo.

Además, Aston Martin contará con instalaciones de vanguardia, que incluyen una moderna túnel de viento, y Honda se incorpora al proyecto, lo que permitirá que el equipo opere como una escudería de fábrica desde el próximo año.

Newey confía en un Red Bull imparable en 2026

Aunque Aston Martin tiene los recursos para brillar en 2026, Newey está convencido de que Red Bull marcará la pauta. El equipo austriaco debutará con su propia unidad de potencia ese año, y se espera que Max Verstappen disponga de un coche muy competitivo.

El técnico recuerda cambios trascendentales en la Fórmula 1, como el de 2009, cuando Brawn GP irrumpió en la escena y Red Bull aprovechó para recuperar terreno rápidamente.

Newey, que en aquel entonces formaba parte de Red Bull, atribuye el éxito del equipo a su ADN y a la mentalidad “agresiva y ganadora” tan característica de la escudería de Milton Keynes.

Este espíritu, según él, garantiza que Red Bull siempre esté entre los grandes del campeonato.

