Los datos de Mercedes muestran que Hamilton se marchó DEMASIADO pronto

Los datos de Mercedes lucen muy bien hasta el momento. ¿Se equivocó, pues, el campeón de F1 Lewis Hamilton al tomar su decisión?

Con 500 vueltas y 2.328 km de recorrido en sus pruebas, Mercedes ya ha marcado un estándar intimidante antes de las sesiones previas a la temporada en Bahrein.

Durante el test en Barcelona, el director de ingeniería en pista, Andrew Shovlin, afirmó que, si todo marcha según lo previsto, la última prueba en Bahrein podría incluir simulacros tanto de carrera como de clasificación. Esta preparación resulta sorprendentemente adelantada para unas normativas nuevas, sobre todo cuando equipos como Williams aún no han realizado pruebas con cuerpo.

Todo apunta a que Mercedes será el equipo a batir en 2026, aunque George Russell se mantiene cauteloso respecto a sus rivales. Durante la presentación del monoplaza, Russell explicó:

"Los valores aerodinámicos que medimos en el coche se corresponden con los que obtenemos en el simulador. La forma en que se comporta el coche en pista es idéntica a la sensación que nos da en la simulación. No hemos vivido algo similar como equipo desde 2021. Estamos cumpliendo con todos los objetivos, pero sin bajar la guardia ante la competencia. Se hablaba mucho de que el motor de Red Bull no estaría a la altura en el primer año, pero lo que hemos visto dice lo contrario. Además, el motor de Ferrari se muestra muy fiable; realizaron muchas vueltas sin quedarse muy atrás, y Haas, que también utiliza la unidad Ferrari, completó un elevado número de vueltas. Esto nos indica que la contienda podría ser reñida, aunque por ahora estamos satisfechos con lo que hemos experimentado."

¿Debería Hamilton haberse quedado en Mercedes?

Si Mercedes se consagra como equipo campeón mundial en 2026, surge la pregunta: ¿fue precipitado el abandono de Hamilton?

Dejando a un lado el juicio retrospectivo, es necesario recordar la situación en la que se encontraba Lewis Hamilton a comienzos de 2024. Tras una aplastante derrota en la lucha por el título en 2021, el piloto no había conseguido victoria alguna en la era del efecto suelo y, a sus 39 años, se hallaba en una encrucijada profesional.

El tiempo no estaba de su lado para esperar a que Mercedes diera con la fórmula necesaria, algo que en los dos años previos, al menos para aspirar a un campeonato, simplemente no ocurrió.

Sumado a un anhelo por un Ferrari jamás realizado, tiene todo el sentido que Hamilton cambiara de escudería en ese entonces. Una temporada 2025 desastrosa era siempre previsible en el contexto de un primer año en un nuevo equipo, un periodo que, por naturaleza, conlleva mayores desafíos.

Aún no se puede garantizar que Mercedes imponga su dominio en 2026, sobre todo cuando el desarrollo será crucial en el primer año de las nuevas regulaciones. Pero, ¿se arrepentirá Hamilton de su cambio si Mercedes se muestra competitivo? El siete veces campeón ni siquiera debería considerar esa posibilidad. Para finalizar su etapa en Ferrari con un triunfo, Hamilton no puede permitirse reflexionar en términos de «qué pasaría si…».

