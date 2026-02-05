La separación de Hamilton provoca una importante decisión en uno de sus seres MÁS queridos

El futuro de Angela Cullen, la entrenadora de rendimiento en F1 de Lewis Hamilton, ya está definido.

Tras recientes rumores de salidas en su entorno, el campeón disfrutará de cierta continuidad en 2026, ya que la experimentada fisioterapeuta y confidente se mantendrá en su puesto, tal y como confirma The Independent.

Cullen se unió al equipo de Hamilton en 2016 como fisioterapeuta y asistente. Tras una etapa exitosa, en 2023 se anunció su marcha de la Fórmula 1.

Mientras tanto, durante su paso por IndyCar junto a Marcus Armstrong, Hamilton constató que la amistad entre ambos se mantuvo, lo que facilitó su incorporación en la temporada debut con Ferrari.

¿Quién ha abandonado el equipo de Hamilton en 2026?

Hamilton se enfrenta a cambios significativos de cara a la temporada 2026. En primer lugar, se comunicó que Riccardo Adami dejará sus funciones como ingeniero de carrera para enfocarse en la academia de pilotos de Ferrari.

Hasta el momento, no se ha anunciado oficialmente un nuevo ingeniero para Hamilton, aunque se baraja que Cedric Michel-Grosjean, procedente de McLaren, podría ocupar el puesto.

Tras la sesión de shakedown en Barcelona, se confirmó que Hamilton se separará por segunda vez de su representante, Marc Hynes, con quien ya había trabajado entre 2015 y 2021. Hynes, que regresó el año pasado para acompañar a Hamilton y desempeñarse como director ejecutivo de “Project 44”, se incorpora ahora al nuevo equipo de F1 Cadillac, con su perfil en LinkedIn indicando “Zhou Guanyu F1 Management and Athlete Representation”.

Otro cambio se ha producido en la estructura de apoyo: Ella Yeboah, la responsable de prensa del equipo “Lewis Hamilton Ventures”, ya no ejercerá sus funciones junto a Hamilton. Por ahora, no se ha anunciado un sustituto ni para Hynes ni para Yeboah.

Angela Cullen – su vida en la F1 y antes

Si había dudas sobre que Angela es el pilar inamovible y la mejor amiga de Hamilton, basta recordar su salida de Mercedes y de la Fórmula 1 a principios de 2023. En ese momento, Hamilton rindió un emotivo homenaje a Cullen: “Durante los últimos siete años, @cullen_angela ha estado a mi lado, empujándome a ser la mejor versión de mí mismo. Gracias a ella, soy un atleta más fuerte y una mejor persona. Hoy, os invito a desearle lo mejor en este nuevo camino que emprende para alcanzar sus sueños. Gracias por todo, Ang. Estoy deseando ver lo que el futuro te tiene preparado 🚀✨”.

El siete veces campeón mundial y su fisioterapeuta fueron inseparables durante los fines de semana de Grandes Premios, compartiendo la mayor parte del tiempo fuera del coche, y ahora se han reencontrado en Ferrari.

Cullen, 10 años mayor que Hamilton, tiene 51 años. Nació el 5 de agosto de 1974 en un suburbio de Auckland, Nueva Zelanda, y posteriormente se trasladó al Reino Unido.

Como ocurre con muchos entrenadores de alto rendimiento en este deporte, Angela participó en Hintsa Performance Company, fundada por el reconocido preparador físico, el fallecido Dr. Aki Hintsa. Se unió a Hintsa en 2015 y al año siguiente se integró al equipo de Hamilton, dando inicio a una colaboración duradera y exitosa.

