El riesgo que puede marcar la DIFERENCIA entre Colapinto y Bortoleto en la F1

Diez de los once equipos de Fórmula 1 pusieron en marcha sus innovaciones la semana pasada durante el shakedown en el Circuito de Barcelona-Catalunya, y una primera impresión marca gran diferencia entre Franco Colapinto y Gabriel Bortoleto.

Ocho de ellos han optado por el mismo concepto de aerodinámica activa en el alerón trasero, mientras que Alpine y Audi han elegido un enfoque totalmente distinto.

La aerodinámica activa hará su gran debut en la Fórmula 1 en 2026. En las curvas, tanto el alerón delantero como el trasero operan en «modo curva», elevando sus aletas para generar carga aerodinámica.

En las rectas se configuran en «modo recta» y se bajan las aletas para minimizar la resistencia al aire o drag, lo que se traduce en una mayor velocidad máxima y un consumo energético significativamente menor, evitando que un piloto se vea forzado a frenar bruscamente por falta de energía en la batería.

Alpine y Audi revolucionan el panorama frente al resto de la parrilla

La mayoría de los equipos ha desarrollado el alerón trasero siguiendo el esquema del Drag Reduction System (DRS), usado entre 2011 y 2025. En este sistema se fija una barra en la parte delantera de la aleta superior, que se retrae al activar el alerón, haciendo que la aleta se eleve y se forme una ranura.

En cambio, Alpine y Audi han optado por una solución completamente diferente. Ellos instalan la barra en la parte trasera de la aleta superior, y al activarse el alerón, esta se alarga, empujando la aleta hacia abajo. Así, en lugar de generar una ranura, el alerón completo se sitúa a una altura inferior.

Aunque tras un solo shakedown resulta difícil saber cuál sistema es superior, se espera que la innovación de Alpine y Audi permita reducir aún más la resistencia aerodinámica frente a la implementación «convencional» del DRS adoptada por los demás equipos.

