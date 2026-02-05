Checo revela la REALIDAD sobre cómo manejar la fama en la F1
Checo revela la REALIDAD sobre cómo manejar la fama en la F1
Checo Pérez ha explicado cómo es su manera de vivir fuera de la pista, donde deben convivir el mundo del 'Checo piloto' y el 'Checo persona'.
Después de cuatro años al frente de Red Bull junto a Max Verstappen, Checo fue cortado a pesar de tener dos temporadas más en su contrato. Por este motivo, su salida fue solo el inicio del fin de la era dorada de la escudería.
En una aparición reciente en el podcast Cracks con Oso Trava, el mexicano contó cómo sobrelleva el tema de ser una persona mediática.
"Me gusta separar mis mundos, no me gusta mucho mezclarlos. Yo creo que desde muy chico lo he hecho así y al final cuando eres un personaje tan conocido, en automático te va cerrando, por más que quieras tener más relaciones, más amigos, en automático tu mundo se achica muchísimo", explicó.
"Entonces, cuando yo estoy con mis amigos, ya tengo mis amigos y es difícil crear nuevas amistades en ese sentido porque es tanta la cantidad de personas que están sobre ti que siempre me siento muy abrumado", finalizó.
¿Cómo fue el paso de Sergio Pérez por Red Bull?
Pérez fue fichado por Red Bull a finales de 2020, cuando parecía que la carrera del mexicano en la Fórmula 1 estaba llegando a su fin. Reemplazó a Alexander Albon y tuvo un papel fundamental en el título obtenido por Verstappen en 2021.
Tanto en 2022 como en 2023, junto a Verstappen, ayudó a conquistar el campeonato de constructores, y terminó segundo en la clasificación en 2023, además de conseguir una histórica victoria en el GP de Mónaco.
Sin embargo, ese año su rendimiento comenzó a decaer: arrancaba cada temporada con fuerza, pero en la segunda mitad no lograba seguir el ritmo de su compañero.
En 2024, Pérez concluyó en la octava posición del campeonato, convirtiéndose en el compañero de un campeón mundial menos favorecido en 41 años de competición continua.
