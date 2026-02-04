Red Bull, Mercedes y la disputa sobre la LEGALIDAD de sus motores

El ambiente en el paddock se ha encendido con la polémica técnica en torno a los monoplazas 2026 de Mercedes y Red Bull.

Se desató el debate tras la aparición de lo que se ha denominado el “truco de compresión”, que supuestamente podría otorgar a los equipos una ventaja notable. Ricardo Patrese sostiene que se trata de ingenio en ingeniería y selección de materiales, y afirma que la FIA no debería intervenir.

En esencia, las nuevas normativas para 2026 establecen una relación compresiva máxima de 16:1 cuando el motor está frío. Sin embargo, se comenta que Mercedes y Red Bull habrían diseñado componentes que, mediante la expansión térmica, elevan esta relación a unos potentes 18:1 al calentar el motor.

Según Patrese, “Mercedes y Red Bull operan perfectamente dentro de las normas: la regla especifica 16:1 en frío, pero han desarrollado motores que, gracias a la expansión térmica, alcanzan una relación de 18:1”, declaró en declaraciones a BetVictor Online Casino.

Sin trampas

Patrese elogia el talento de los ingenieros que idearon este método. “Es innegable que los ingenieros están a la altura del desafío. Encuentran la manera de maximizar el rendimiento dentro del reglamento, empujándolo al límite sin infringir las normas. Han seleccionado el material perfecto para mejorar la compresión. Felicidades a esos profesionales por su ingeniosa solución. Claro, habrá desacuerdos, pero la Fórmula 1 siempre se ha caracterizado por encontrar en el borde la ventaja competitiva”, afirma el expiloto.

La situación ha colocado a la FIA ante una decisión complicada, sobre todo con fabricantes rivales como Ferrari, Audi y Honda exigiendo aclaraciones. “Actualmente se están debatiendo las medidas a tomar. Es una decisión compleja: si se aprueba la situación, los demás estarán descontentos; pero si se declara incumplimiento, ¿cómo podrían Mercedes y Red Bull rediseñar sus motores en tan sólo un mes?”, explica Patrese.

El expiloto es claro en su postura: los equipos no deben ser sancionados por su capacidad de innovación. “El hecho de que Mercedes y Red Bull hayan sido sumamente astutos no debe llevar a que la FIA les imponga penalizaciones. Esa es la esencia misma de la Fórmula 1: encontrar ideas ingeniosas para mantenerse al frente de la competencia. A mi juicio, todo está en regla. No se trata de hacer trampa, sino de haber encontrado una forma brillante de potenciar el motor”, concluye.

