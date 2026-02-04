Las CONTUNDENTES palabras de Horner que lo acercan a Colapinto en la F1

Christian Horner, exdirector del equipo Red Bull Racing, ha dejado claro que no volverá al mundo de la Fórmula 1 a menos que pueda desempeñar un papel de importancia.

Estas declaraciones se produjeron justo antes de iniciar su gira de conferencias por Australia a finales de este mes. El mismo Horner, despedido de manera sorpresiva en julio pasado, confiesa que aún tiene asuntos pendientes en este deporte.

Su carrera de veinte años en Red Bull Racing concluyó el pasado julio tras dieciocho meses marcados por la turbulencia. Su salida se produjo tras resultados deportivos insatisfactorios y tensiones internas, producto de la polémica conocida como el "caso Horner" y luchas de poder en el equipo.

Desde el Gran Premio de Gran Bretaña del año pasado, no ha vuelto a asistir a ningún fin de semana de carrera. En un acto público en Dublín, Horner expresó: "Echo de menos la competición, a la gente y el equipo que formé. Rodearme de personas increíbles siempre ha sido mi motor".

Alpine?

El interés de Horner por regresar es concreto, pero solo en sus propios términos. El británico ha manifestado que desea volver, pero no como empleado, sino como parte de un grupo de inversores que planea adquirir un 24% del Alpine F1 Team.

Este equipo atraviesa un momento decisivo tras un año desastroso en 2025, en el que terminó último en el campeonato de constructores con apenas 22 puntos. La transición a motores Mercedes y los cambios drásticos en la normativa de esta temporada convierten a Alpine en una inversión atractiva.

Asuntos pendientes

Horner es categórico respecto a sus ambiciones: "Siento que dejé asuntos pendientes en la Fórmula 1. No terminó como yo lo había imaginado. No regreso por cualquier cosa, solo regreso para luchar por la victoria", afirmó. Desde el lanzamiento en enero de su nuevo monoplaza A526 y las prometedoras primeras pruebas,

Alpine se fija como objetivo volver al subgrupo de equipos destacados, empezando por aspirar a una sexta posición. Según el asesor Flavio Briatore, entre seis y siete grupos están interesados en adquirir una participación en el equipo. La comunidad de la Fórmula 1 espera con atención el desarrollo de estos asuntos pendientes por parte de Christian Horner.

