¿Se va? Encienden ALARMAS en Ferrari tras enojo de Hamilton

El Ferrari SF-26 causó una buena impresión durante el reciente shakedown en Barcelona, aunque circulan rumores de que Lewis Hamilton no se muestra del todo satisfecho tras bastidores.

Estas dudas ensombrecen la prometedora actuación del nuevo monoplaza de la Scuderia y abren el debate sobre si realmente está a la altura de las expectativas.

Hamilton, a diferencia de meses anteriores, salió optimista en sus primeros tramos a bordo del SF-26. El siete veces campeón mundial destacó unas sesiones de prueba productivas, afirmando que los coches 2026 resultan más divertidos de conducir que la antigua generación de vehículos con efecto suelo. Además, resaltó una dirección más precisa y facilidad para corregir el sobreviraje, lo que apunta a una base competitiva.

El mayor desafío en su carrera

El piloto considera que los cambios en la normativa para este año representan el mayor reto de sus veinte años en la Fórmula 1. La integración de la nueva fuente de poder, con una distribución equitativa entre la energía eléctrica y el motor de combustión, ha obligado a los pilotos a adaptarse de forma importante.

Motivado a devolver a Ferrari a la cima, Hamilton se ha esforzado en rediseñar el enfoque dentro del equipo. Logró, por ejemplo, sustituir a su race-engineer Ricardo Adami por Cedric Michel-Grosjean, cuya comunicación se alinea mejor con sus necesidades. Además, sostuvo conversaciones con el director técnico Loic Serra para que el coche de este año refleje más su “ADN”, en contraste con el diseño del año pasado, centrado en la conducción de Charles Leclerc.

Mirada crítica de la competencia

Los equipos rivales observan la fase inicial de Ferrari y Hamilton con cierta admiración, pero también con escepticismo. Especialmente en Mercedes se mantiene una actitud de cautela. Aunque el SF-26 es rápido, su aerodinámica agresiva suscita dudas, ya que fuentes internas aseguran que el coche resulta complicado de manejar, evidenciado por las dificultades de Hamilton en la curva 10.

Toto Wolff ya había admitido que Hamilton enfrenta una gran prueba en Ferrari, aunque confía en que su capacidad le ayudará a dominar el vehículo. Mientras tanto, Red Bull Racing se enfoca en su propio diseño radical y motor exclusivo, aunque Christian Horner advierte sobre las incertidumbres que plantean los motores 2026. Analistas y rivales ubican al SF-26 ligeramente por detrás de Mercedes, McLaren y Red Bull en las pruebas, ante la imprevisibilidad que presenta en pista.

Posición inicial y el camino a seguir

Aunque Hamilton ha llamado la atención con tiempos récord, la lucha entre los cuatro grandes –Red Bull, Mercedes, McLaren y Ferrari– se presenta extremadamente reñida. Por ahora, Mercedes y McLaren encabezan las expectativas, mientras Ferrari se consolida como un retador en crecimiento y Red Bull atraviesa una fase de transición. La fiabilidad de los nuevos combustibles sostenibles y los sistemas híbridos será decisiva en las pruebas oficiales en Bahréin, y las verdaderas fuerzas en competición se definirán en la apertura de temporada en Australia.

