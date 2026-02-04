Antonelli y Mercedes apuntan a lo MÁS ALTO en la F1 según esta leyenda
Antonelli y Mercedes apuntan a lo MÁS ALTO en la F1 según esta leyenda
Según el analista Martin Brundle, la renovada forma de Mercedes de cara a la temporada de Fórmula 1 2026 no debe pasarse por alto.
Aunque la escudería alemana ha enfrentado dificultades recientemente con los coches de "ground effect", Brundle subraya que su nuevo paquete muestra señales de ser inmediatamente competitivo y fiable, posicionándolo como uno de los principales candidatos al título.
Mercedes causó un gran impacto durante las pruebas de pretemporada en Barcelona. El equipo completó más de 500 vueltas con su nuevo monoplaza W17, marcando los tiempos no oficiales más rápidos. El W17, presentado el 22 de enero, ha sido diseñado para ser más ligero, estrecho y compacto. Además, circulan rumores de que cuenta con el motor de combustión más potente del pelotón.
A pesar de estos auspiciosos resultados, Brundle advirtió a finales de enero que las frías condiciones en España no reflejarán el rendimiento real en carrera. Según el analista, la configuración actual podría provocar que los neumáticos se calienten demasiado rápido, aspecto que en pistas con temperaturas elevadas podría jugar en contra del equipo.
Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull
La postura y el futuro de Verstappen
Brundle también se refirió a los rumores sobre Verstappen, que tras perder el campeonato mundial en 2025 frente a Lando Norris, supuestamente miraría hacia Mercedes. No obstante, el piloto ha confirmado su continuidad en Red Bull este año, compitiendo con el dorsal 3.
El analista destaca que, como “el talento de una generación”, Verstappen tendrá la libertad de elegir el equipo que desee para 2027 si la unidad de Red Bull no cumple las expectativas. El propio piloto manifestó a finales de enero que se concentra en lo que puede controlar, dejando de lado las incertidumbres de los nuevos reglamentos.
El optimismo en torno a Mercedes sigue vigente. “Parece que han interiorizado a la perfección esta nueva normativa”, comentó Brundle en Sky Sports. “Estaremos pendientes de cómo se comporta el coche en condiciones habituales, pero en lo referente a recuperación de energía y carga de la batería ya se sitúa al nivel de los otros equipos punteros. Evaluar a fondo los distintos conceptos sigue siendo complicado.”
Se sabe que un coche que rinde excepcionalmente en un día frío puede encontrar sus límites cuando aumentan las temperaturas, algo que ya ha sucedido anteriormente en Mercedes. Aun así, Brundle concluyó: “No podemos ignorar su ritmo constante y la fiabilidad demostrada. Este es, sin duda, un equipo muy bien organizado y con una sinergia envidiable.”
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
¿Se va? Encienden ALARMAS en Ferrari tras enojo de Hamilton
- 1 hour ago
Antonelli y Mercedes apuntan a lo MÁS ALTO en la F1 según esta leyenda
- 2 hours ago
NUEVAS fotos de Hamilton y su amor a primera vista
- 2 hours ago
Hamilton se separa de un miembro clave del equipo por SEGUNDA vez
- 2 hours ago
A Ferrari le ordenaron CALLARSE por una laguna legal en la F1
- 2 hours ago
Checo Noticias Hoy: Ferrari lo mete EN LA PELEA; ILUSIONADO tras palabras de Mercedes
- Hoy 02:00
Más leído
URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
- 31 enero
Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
- 28 enero
BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
- 31 enero
VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
- 16 enero
Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
- 23 enero
El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
- 27 enero