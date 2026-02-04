Antonelli y Mercedes apuntan a lo MÁS ALTO en la F1 según esta leyenda

Según el analista Martin Brundle, la renovada forma de Mercedes de cara a la temporada de Fórmula 1 2026 no debe pasarse por alto.

Aunque la escudería alemana ha enfrentado dificultades recientemente con los coches de "ground effect", Brundle subraya que su nuevo paquete muestra señales de ser inmediatamente competitivo y fiable, posicionándolo como uno de los principales candidatos al título.

Mercedes causó un gran impacto durante las pruebas de pretemporada en Barcelona. El equipo completó más de 500 vueltas con su nuevo monoplaza W17, marcando los tiempos no oficiales más rápidos. El W17, presentado el 22 de enero, ha sido diseñado para ser más ligero, estrecho y compacto. Además, circulan rumores de que cuenta con el motor de combustión más potente del pelotón.

A pesar de estos auspiciosos resultados, Brundle advirtió a finales de enero que las frías condiciones en España no reflejarán el rendimiento real en carrera. Según el analista, la configuración actual podría provocar que los neumáticos se calienten demasiado rápido, aspecto que en pistas con temperaturas elevadas podría jugar en contra del equipo.

La postura y el futuro de Verstappen

Brundle también se refirió a los rumores sobre Verstappen, que tras perder el campeonato mundial en 2025 frente a Lando Norris, supuestamente miraría hacia Mercedes. No obstante, el piloto ha confirmado su continuidad en Red Bull este año, compitiendo con el dorsal 3.

El analista destaca que, como “el talento de una generación”, Verstappen tendrá la libertad de elegir el equipo que desee para 2027 si la unidad de Red Bull no cumple las expectativas. El propio piloto manifestó a finales de enero que se concentra en lo que puede controlar, dejando de lado las incertidumbres de los nuevos reglamentos.

El optimismo en torno a Mercedes sigue vigente. “Parece que han interiorizado a la perfección esta nueva normativa”, comentó Brundle en Sky Sports. “Estaremos pendientes de cómo se comporta el coche en condiciones habituales, pero en lo referente a recuperación de energía y carga de la batería ya se sitúa al nivel de los otros equipos punteros. Evaluar a fondo los distintos conceptos sigue siendo complicado.”

Se sabe que un coche que rinde excepcionalmente en un día frío puede encontrar sus límites cuando aumentan las temperaturas, algo que ya ha sucedido anteriormente en Mercedes. Aun así, Brundle concluyó: “No podemos ignorar su ritmo constante y la fiabilidad demostrada. Este es, sin duda, un equipo muy bien organizado y con una sinergia envidiable.”

