NUEVAS fotos de Hamilton y su amor a primera vista

Apenas 24 horas después de los rumores sobre Kim Kardashian, la leyenda de la F1, Lewis Hamilton, volvió a encender las redes con otro supuesto flechazo amoroso.

La noticia hizo enloquecer a su enorme base de fans cuando medios británicos informaron que el siete veces campeón mundial, de 41 años, habría pasado el fin de semana con la estrella de la televisión y fundadora de Skims.

Al poco tiempo, surgió una nueva actualización: Lewis y Kim fueron vistos llegando juntos a París, dejando atrás el lujoso retiro en Cotswolds.

Por ahora, ninguno de los dos ha aclarado los rumores, aunque la expectación entre sus seguidores sigue en aumento y se opinan diversas versiones en las redes.

Lewis Hamilton y su amor perruno

Además de compartir imágenes del gran ensayo previo de la F1 con Ferrari en Barcelona y de un viaje de esquí, Hamilton sorprendió a todos con tiernas instantáneas en las que se le veía jugar con una camada de adorables cachorros.

Los vídeos y fotos en los que el piloto se relaciona con estos irresistibles perritos hicieron vibrar a sus 42,2 millones de seguidores en Instagram, innumerables mensajes de cariño inundaron la publicación.

Estos momentos adquieren un significado aún más emotivo tras la reciente pérdida de su fiel bulldog, Roscoe, quien falleció a los 12 años luego de una valiente lucha contra la neumonía. En pocas horas desde la publicación de estas tiernas imágenes, casi 900.000 seguidores reaccionaron inundando la red con mensajes de afecto.

Aunque algunos fanáticos también se mostraron curiosos por los rumores del romance con Kardashian, por ahora Hamilton prefiere mantenerse en silencio sobre el asunto. Su próxima cita importante es la segunda fase de pruebas previas a la nueva temporada, que se celebrará en Bahrein del 11 al 13 de febrero.

