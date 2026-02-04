Hamilton se separa de un miembro clave del equipo por SEGUNDA vez

El siete veces campeón Lewis Hamilton se ha separado, según informan las fuentes, de su colaborador profesional más cercano por segunda ocasión, a tan solo semanas del inicio de la temporada 2026 de Fórmula 1.

Según Daily Mail Sport, el piloto británico ha roto lazos con Marc Hynes, quien fuera su representante y director ejecutivo de Project 44. Hynes trabajó codo a codo con Hamilton entre 2015 y 2021, antes de que ambos se separaran en buenos términos en aquella oportunidad.

Antes de su traspaso de Mercedes a Ferrari en 2025, Hamilton volvió a contar con Hynes para fortalecer su equipo personal. Esta decisión también le permitió reencontrarse con su antigua entrenadora, Angela Cullen, marcando una nueva etapa en la preparación del piloto.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

La reorganización del equipo para 2026

La prensa británica destaca que Hynes ha asumido un nuevo desafío en el renovado equipo Cadillac F1, y su perfil en LinkedIn refleja un cargo orientado a la gestión y representación de atletas para Zhou Guanyu. Aunque Valtteri Bottas y Sergio Pérez serán los titulares en Cadillac, recientemente Zhou Guanyu se trasladó de Ferrari al equipo estadounidense para ocupar el puesto de piloto de reserva.

Hynes, de 47 años, conoce a Hamilton desde hace décadas y cuenta con una destacada trayectoria en el automovilismo, habiendo logrado el Campeonato Británico de Fórmula 3 en 1999. Inicialmente reincorporado para coordinar la logística de carreras en el entorno personal de Hamilton, el exmanager ha sido fichado por Cadillac previo al inicio de la campaña 2026. La separación se ha producido de manera amistosa, aunque este no es el primer cambio que afronta el siete veces campeón este año.

Apenas dos semanas en 2026, Ferrari anunció que el ingeniero de pista de Hamilton, Riccardo Adami, no continuará en el equipo para la próxima temporada y, en su lugar, se integrará al programa de la academia de pilotos y al proyecto TPC de la Scuderia. La primera temporada en la que trabajaron juntos estuvo marcada por comunicaciones poco fluidas durante los fines de semana de carrera. La decisión pareció aligerar el ambiente, ya que Hamilton se mostró muy satisfecho tras liderar las cronos no oficiales en la última sesión de pruebas en Barcelona, aunque aún se desconoce quién ocupará el puesto de Adami.

¿Cuándo comienza la temporada 2026 de F1?

Hamilton y Ferrari volverán a la acción en Melbourne durante el Gran Premio de Australia, que dará inicio a la temporada el 8 de marzo a las 15:00 hora local (AEDT), 4:00 GMT y 23:00 ET. Previo a la competición, se llevarán a cabo dos rondas de pruebas: la primera del 11 al 13 de febrero y la segunda del 18 al 20 de febrero.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!