La medida que pone PRESIÓN MÁXIMA a Colapinto en Alpine

Uno de los patrocinadores vinculados con el piloto de Alpine, Franco Colapinto, ha sido eliminado del monoplaza del equipo para la temporada 2026.

El mes pasado, Alpine presentó su nuevo A526, y tanto Colapinto como su compañero, Pierre Gasly, destacaron el potencial del equipo para la próxima temporada, contando con la presencia del legendario asesor ejecutivo Flavio Briatore.

La escudería estrenó el coche en pista por primera vez la semana pasada en el Circuit de Barcelona-Catalunya, marcando así el inicio de los test de pretemporada para 2026.

Sin embargo, el A526 llega sin contar con un importante patrocinador argentino que había estado presente en el coche del 2025. Mercado Libre, uno de los apoyos fundamentales en la carrera de Colapinto, le ayudó a pasar de novato en la F2 a debutar en la F1 en tan solo seis meses en 2024.

A pesar de haber renovado el contrato del piloto para la temporada 2026 con Alpine, la escudería ya no incluye a Mercado Libre entre sus socios en la web, y la marca tecnológica ha desaparecido del diseño del monoplaza. Diversas fuentes indican que esta decisión responde a que Mercado Libre está replanteando su presencia en la F1, lo que podría suponer un duro revés para un piloto tan joven.

¿Colapinto está bajo presión inmediata en Alpine en 2026?

Briatore y Alpine confiaron en el joven argentino Colapinto para su debut en el equipo en mayo de 2025, tras sustituir a Jack Doohan. Además, su continuidad para 2026 fue confirmada, superando la competencia del piloto de reserva, Paul Aron.

Sin embargo, a lo largo de 18 fines de semana de carrera, Colapinto aún no ha logrado sumar ningún punto para Alpine, lo que, según Briatore, exige mayores aportaciones del piloto de 22 años.

Mientras tanto, la presión derivada de la competencia con Paul Aron no desaparecerá en la próxima temporada, a menos que el piloto comience a obtener resultados de forma regular. Sus actuaciones en la recta final de 2025 le permitieron acercarse notablemente al nivel de Gasly.

Por otro lado, Alpine debe entregar un monoplaza mejorado en 2026, especialmente ante las nuevas normativas, ya que el coche del año pasado apenas fue suficiente para evitar terminar en el fondo de la clasificación de constructores.

