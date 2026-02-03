Hamilton tiene sólo CINCO MESES para salvar su carrera en la F1

Lewis Hamilton ha comenzado 2026 con mucha promesa junto a Ferrari, en una temporada en la que aspira a conseguir un récord alzándose con su octavo título mundial de Fórmula 1.

El siete veces campeón se muestra visiblemente más relajado en el ambiente del equipo. Se le ha visto disfrutar y bromear con su compañero Charles Leclerc en vídeos previos a la temporada, lo que ha contribuido a esa atmósfera distendida. Algunos comentan, incluso, que influencias del entorno, como la presencia de Kim Kardashian, han marcado este nuevo aire en el equipo.

Durante el shakedown en Barcelona, Hamilton no solo disfrutó poniendo a prueba el nuevo monoplaza, sino que también se destacó como el piloto más rápido tras los cinco días de pruebas privadas en el Circuito de Catalunya. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que en estas sesiones los pilotos no exigen al máximo y el equipo se centra en afinar el funcionamiento global del coche, por lo que aún faltan pruebas definitivas.

A pesar de lo complejo de la primera temporada con Ferrari tras su sorprendente salida de Mercedes a inicios de 2025, en el sector de Hamilton se respiran buenas vibraciones para este nuevo reto.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

¿Cuánto tiempo más competirá Hamilton en la F1?

No se puede ignorar el factor tiempo. Hamilton ya no es el joven de antes y, por más experiencia que tenga, ningún currículum puede reemplazar al pico físico de otros tiempos. Cada año que transcurre supone menores rendimientos, y si la primera temporada dejó insatisfechos, el segundo año no puede ser un simple período de adaptación: ya es momento de obtener resultados contundentes.

Aunque es difícil precisar un plazo exacto, se entiende que Hamilton tendrá hasta el Gran Premio de Gran Bretaña para demostrar a Ferrari y al mundo que sigue compitiendo entre la élite. A tan solo cinco meses –en la undécima carrera de la temporada, casi a mitad de calendario–, bajo la atenta mirada de los aficionados británicos, se definirá si Hamilton es un verdadero contendiente al título o, por lo menos, si sigue siendo el líder indiscutido del equipo.

Charles Leclerc venció cómodamente a Lewis Hamilton en 2025

¿Podrá Hamilton superar a Leclerc?

La clave es lograr estar por delante de Leclerc. No sirve terminar de nuevo en segundo puesto, aunque la diferencia sea mínima. Ferrari invierte fuertemente en Hamilton para que gane carreras, no para que cumpla el rol de piloto de apoyo. Si Leclerc mantiene a Hamilton rezagado, es probable que el equipo opte por un compañero con menor coste, capaz de rendir a la par –quizás alguien como Carlos Sainz, que también podría medirse cara a cara con Leclerc.

Las victorias serán esenciales en esta lucha por el título. Incluso si Hamilton llega a Silverstone, a principios de julio, sin haber conseguido aún un podio con Ferrari, tener la ventaja sobre Leclerc le permitirá justificar su inversión. Además, el piloto cuenta con la opción de extender su estancia hasta 2027, lo que le daría otra oportunidad de pelear por el campeonato, incluso a los 42 años, si su talento sigue a la altura.

Por ello, el objetivo para Lewis en el inicio de 2026 es superar a Leclerc, ya que no puede darse el lujo de quedarse atrás. Con el paso del tiempo y el inevitable descenso de ritmo, no hay margen para ponerse al día. Si vuelve a quedarse rezagado, cláusula de tercer año o no, surgirá la pregunta sobre si ambas partes desean continuar la relación. Hamilton deberá brillar en Melbourne el próximo 8 de marzo para seguir siendo protagonista.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!