Mercedes lanza una advertencia URGENTE tras el optimismo de Verstappen

El equipo de Fórmula 1 de Mercedes parece tener todo preparado para la temporada 2026.

El director del equipo, Toto Wolff, se muestra tranquilo, aunque no pierde de vista el potencial rival. El austríaco reconoce que Red Bull Racing, que este año ha desarrollado su propia unidad de potencia, cuenta con un gran futuro.

El ambiente en Mercedes está cargado de optimismo y expectativas. Las primeras pruebas en Barcelona han sido prometedoras: Mercedes brilló, pero Red Bull también dejó ver resultados destacados.

Con su motor Red Bull Powertrains, demostraron fiabilidad al completar numerosas vueltas consecutivas. Además, George Russell elogió tras la prueba la escudería de Max Verstappen, mientras Wolff, aunque lo reconoce, lanza su propia advertencia.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Wolff impresionado por el motor de Red Bull en 2026

Este año, en colaboración con la estadounidense Ford, Red Bull ha incorporado en sus coches una unidad de potencia completamente desarrollada internamente. Normalmente, estos proyectos conllevan problemas técnicos y ajustes, pero en el Circuit de Catalunya de Barcelona no se presentó ningún inconveniente.

Wolff comentó a los medios: “Creo que lo han hecho muy bien. Hadjar completó, según tengo entendido, 107 vueltas en el primer día. La fiabilidad estaba presente.”

Si bien la fiabilidad es fundamental –y, según Wolff, representa una gran ventaja– en las sesiones de clasificación y durante las carreras se requerirá algo más: velocidad. Aún es incierto cómo se desempeñará Red Bull en este aspecto.

“Al final, el cronómetro no miente”, advirtió Wolff a Verstappen y compañía. Es vital contar con la velocidad adecuada, ya que muchas veces, al buscar mayor rendimiento, la fiabilidad puede verse comprometida.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!