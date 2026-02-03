Los fans de la F1 se vuelven LOCOS con el lanzamiento de Williams

Williams ha desvelado en sus redes sociales el nuevo livery de 2026, y los aficionados de la Fórmula 1 no han podido estar más entusiasmados.

El equipo, con sede en Grove, optó por una presentación reducida el pasado 3 de febrero, realizando un lanzamiento online sencillo para fans y medios en lugar de una revelación completa en la fábrica del FW48.

Se compartió un video digital en el que se mostraba el auto, lo que no impidió que la reacción de los seguidores fuera muy positiva. El diseño destaca por un azul brillante, complementado con un tono más claro que realza el logo de Barclays, el nuevo patrocinador anunciado recientemente.

Además, Williams rinde homenaje a su pasado al incluir una franja roja y blanca inspirada en los vehículos que llevaron a Nigel Mansell y Damon Hill a la victoria.

Un aficionado escribió en los comentarios: "¡Dios mío, es precioso! El alerón delantero se asemeja al de McLaren, me encanta. ¡Ahora quiero verlo en la pista!" Otros calificaron el livery de "el mejor que han visto hasta ahora" y expresaron su impaciencia por ver esta belleza en acción.

¿Está listo el auto Williams 2026?

Williams decidió no participar en la puesta a punto de la semana pasada en Barcelona y, en su lugar, llevó a cabo una prueba virtual en el Reino Unido. A mitad del test, el director del equipo, James Vowles, confirmó que el auto había superado todas las pruebas de choque obligatorias y anunció que Williams formará parte de las pruebas previas a la temporada en Baréin a partir del 11 de febrero.

Hablando sobre el diseño del FW48, Vowles explicó: "El 2026 es el siguiente paso para que el Atlassian Williams F1 Team recupere su lugar entre los primeros, al entrar en una nueva era para este deporte. Contamos con una alineación de pilotos excepcional, nuevos y fantásticos socios y una afición en constante crecimiento. Queremos ampliar el éxito que logramos el año pasado, sin subestimar el desafío que se avecina. Nadie sabe con certeza qué ocurrirá en la primera carrera, pero esperamos descubrirlo pronto y que nuestros seguidores disfruten apoyándonos con este magnífico livery."

Alex Albon también se mostró entusiasmado: "Siempre es especial ver un nuevo livery por primera vez y el FW48 luce increíble. El diseño destaca por ser audaz, moderno y auténticamente del Atlassian Williams F1 Team." Carlos Sainz añadió: "El FW48 es una declaración clara de nuestras intenciones para 2026. Su diseño rinde homenaje a la herencia del equipo, a la vez que adopta una imagen fresca y dinámica para esta nueva era. Estoy deseando competir con este livery y compartir la emoción con los fans de todo el mundo, porque su apoyo marca la diferencia en nuestro camino."

¿Cuándo comienza la temporada F1 2026?

La temporada F1 2026 arrancará el viernes 6 de marzo en el Circuito Albert Park de Melbourne durante el Gran Premio de Australia, con la primera sesión de entrenamientos (FP1) iniciando a las 12:30 pm, hora local (AEDT). La primera sesión de clasificatorias se celebrará el sábado 7 de marzo a las 4:00 pm, y la apertura de la temporada llegará el domingo 8 de marzo, con una salida a las 3:00 pm, hora local.

Antes del Gran Premio de Australia, se llevarán a cabo dos pruebas de tres días en Baréin. La primera se realizará entre el miércoles 11 y el viernes 13 de febrero, y la segunda se desarrollará del miércoles 18 hasta el viernes 20 de febrero.

