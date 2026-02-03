Historial de relaciones de Hamilton: desde Kim Kardashian hasta Nicole Scherzinger

Si has estado desconectado de las redes sociales durante las últimas 36 horas, quizá te haya llegado el rumor de que Lewis Hamilton podría estar saliendo con Kim Kardashian.

El periódico The Sun publicó la noticia el lunes por la mañana, y más tarde, algunos medios estadounidenses captaron al dúo en París.

La vida sentimental de Hamilton siempre ha generado expectación. El piloto de 41 años suele desestimar o ignorar la gran mayoría de los rumores sobre nuevas relaciones.

Aunque se dice que no ha vivido como un solterón desde su ruptura con Nicole Scherzinger en 2015, identificar con exactitud a todas las personas con las que ha salido resulta complicado debido a su constante exposición mediática.

A continuación, te presentamos una recopilación de algunas de las mujeres con las que se le ha vinculado públicamente, junto a un poco de contexto en cada caso. Cabe destacar que en muchas ocasiones el entorno de la moda ha jugado un papel fundamental en estas relaciones.

La historia de citas de Lewis Hamilton

Danielle Lloyd (2002)

En aquel entonces emergente modelo, Danielle Lloyd saltó a la fama tras ser coronada Miss Inglaterra en 2004 y Miss Gran Bretaña en 2006. También se vio involucrada en el polémico escándalo de racismo en Celebrity Big Brother.

Jodia Ma (2003-07)

Probablemente la única figura de esta lista cuyo nombre pueda resultar menos familiar. Ma conoció a Hamilton en la época en que éste se iniciaba en la Fórmula Renault

Nicole Scherzinger (2007-15)

La última pareja confirmada públicamente con el piloto. La ex vocalista de Pussycat Dolls y Hamilton mantuvieron una relación intermitente durante casi una década, llegando incluso a rumorearse un compromiso. Tras su separación, Scherzinger comentó: “Estoy devastada porque no funcionó. Fue la decisión más difícil que tomamos, pero la tomamos juntos. Amo a Lewis y sé que él me ama. Solo le deseamos felicidad y lo mejor en la vida. Ahora intento mantenerme fuerte a través de mi fe.”

Gigi Hadid (2015)

Una figura destacada en el mundo de la moda, Gigi Hadid fue vista junto a Hamilton, quien suele relacionarse con personas del mismo sector.

Rihanna (2015)

Ambos fueron fotografiados en fiestas exclusivas. Aunque Hamilton afirmó que solo eran amigos, el escepticismo no tardó en surgir entre quienes dudaron de esa versión.

Kendall Jenner (2015)

Otro nombre de la familia Kardashian. Hamilton aclaró: “Kendall y yo somos amigos desde hace tiempo, y nada más.” Resultó importante dejar en claro la relación, ya que en ese entonces él tenía 30 años y ella aún era adolescente.

Barbara Palvin (2016)

El piloto fue visto en compañía de la modelo, en otro caso donde el mundo de la moda vuelve a ser el denominador común.

Lindsey Vonn (2016)

Un beso en la mejilla tras la victoria en el Gran Premio Británico de 2015 desató nuevos rumores. Posteriormente, fue vista en un test previo a la temporada del año siguiente, aunque ambos mantuvieron que su vínculo era únicamente amistoso.

Rita Ora (2016)

Durante un breve periodo, Hamilton y la cantante se vieron frecuentemente juntos. En todo momento, ninguno de los dos confirmó ni negó que tuvieran algo más que una amistad.

Winnie Harlow (2016-17)

El piloto y la modelo fueron vistos en varios eventos relacionados con la moda. En cierto momento, Hamilton llegó a declarar en el programa de Ellen que no estaba saliendo con nadie, aunque los rumores persistieron.

Sofia Richie Grainge (2017)

En un evento del ámbito de la moda se le vio acompañado de la reconocida modelo, lo que generó nuevamente especulaciones sobre un posible romance.

Nicki Minaj (2018)

Ambos coincidieron durante la Fashion Week y, según algunos rumores, incluso compartieron unas vacaciones. Sin embargo, ni la rapera ni Hamilton se pronunciaron oficialmente al respecto.

Camila Kendra (2021)

Una vez más, la modelo fue vista junto al piloto. Los representantes de Camila dejaron en claro: “Camila y Lewis no están saliendo. Solo son amigos.”

Shakira (2023)

La cantante dejó claro que en ese momento no tenía espacio en su vida para una relación: “No estoy pensando en eso. ¿Dónde habría lugar para un hombre en mi vida ahora?” Sus palabras hacen difícil dudar de su sinceridad.

Sofia Vergara (2025)

Circuló la noticia de un supuesto almuerzo “coqueto”, que terminó siendo simplemente una reunión grupal. Quizás Hamilton es tan afable que se lleva bien con todos, lo que desconcierta a los periodistas de chismes.

Violetta Bert (2025)

El piloto fue fotografiado en compañía de otra mujer vinculada al mundo de la moda, continuando así el patrón de sus frecuentes enlaces en este medio.

Kim Kardashian (2026)

Tal como se mencionó al inicio, el último giro en el siempre fascinante ámbito sentimental de Hamilton ha vuelto a poner a Kim Kardashian en el radar de los medios.

Así se presenta una recopilación de algunas de las figuras que en algún momento han compartido momentos con Lewis Hamilton. Más que una lista exhaustiva de parejas romantizadas, es un repaso por algunas de las personalidades con las que el piloto ha coincidido a lo largo de su carrera.

