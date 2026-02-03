Advierten a Hamilton de NO prometer demasiado en 2026 sobre Ferrari
Advierten a Hamilton de NO prometer demasiado en 2026 sobre Ferrari
Lewis Hamilton ha recibido el consejo de no sobrevalorar las posibilidades de Ferrari de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1.
El siete veces campeón probó el SF-26 durante una prueba de cinco días en Barcelona la semana pasada. Durante tres días completos al volante, el equipo no registró ningún problema de fiabilidad.
El piloto británico se enfrentó a la lluvia el martes y compartió el coche con su compañero Charles Leclerc el jueves y viernes, completando así la agenda de pruebas de Ferrari.
A lo largo de la semana, el equipo completó más de 400 vueltas, solo superado por Mercedes, que alcanzó las 500. Aunque el SF-26 ha mostrado su rapidez, en esta etapa los tiempos en vuelta son secundarios, ya que lo primordial es evaluar la resistencia y la fiabilidad del coche.
Hamilton señaló en una entrevista tras las sesiones del jueves que Ferrari se encuentra en una mejor forma que durante las pruebas previas a la temporada 2025, cuando el piloto acababa de incorporarse al equipo de Maranello.
Sin embargo, el analista Craig Slater advirtió a Hamilton que no se deje llevar por el entusiasmo prematuro. Según Slater en el programa de Sky Sports F1, “Ferrari es, quizá, el equipo más difícil de descifrar. Hablé con una fuente que estuvo en Barcelona y que conversó con todos los directores de equipo; me comentó que Ferrari es el único equipo sobre el que no se puede asignar una valoración clara ni tener una opinión definida sobre sus posibilidades. No es momento de sobrevalorarse, ya que aún queda mucho trabajo por hacer. Hasta ahora, lo que hemos visto de Lewis no resulta ni negativo ni abrumador. Queda por ver qué depara el futuro.”
Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull
Hamilton busca recuperarse
Aunque contar con un coche más rápido que en 2025 resulta alentador para Hamilton, el piloto deberá mejorar su propio rendimiento antes de soñar con un octavo título mundial. El año pasado, el británico tuvo serias dificultades en la clasificación y en carrera, sin lograr ni un solo podio en un Gran Premio.
La diferencia es palpable cuando se compara con su compañero Leclerc, quien consiguió siete podios y terminó 86 puntos por encima en el campeonato de pilotos. Tras sufrir su peor derrota frente a su compañero en 2025, Hamilton espera que la nueva generación de coches se adapte mejor a su estilo, especialmente ahora que se han abandonado las reglas del efecto suelo.
Durante la era del efecto suelo, Hamilton solo consiguió dos victorias en Grandes Premios a lo largo de las cuatro temporadas completas (2022-2025).
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
REVELADO: Así es el NUEVO Williams F1 de Sainz para 2026
- 1 hour ago
ATENCIÓN Franco Colapinto: Mercedes DA LA CARA sobre su motor ilegal
- hace 28 minutos
Advierten a Hamilton de NO prometer demasiado en 2026 sobre Ferrari
- 1 hour ago
BOMBAZO: Ferrari pondrá a Checo Pérez EN LA PELEA en 2026
- 1 hour ago
F1 Hoy: Carlos Sainz señala su gran frustración en Williams; Checo expone a Red Bull
- Hoy 12:00
Checo Pérez F1: Expone el gran error de Red Bull; Exhibe a Max Verstappen
- Hoy 02:46
Más leído
URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
- 31 enero
Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
- 28 enero
BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
- 31 enero
VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
- 16 enero
Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
- 23 enero
El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
- 27 enero