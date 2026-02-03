Advierten a Hamilton de NO prometer demasiado en 2026 sobre Ferrari

Lewis Hamilton ha recibido el consejo de no sobrevalorar las posibilidades de Ferrari de cara a la temporada 2026 de Fórmula 1.

El siete veces campeón probó el SF-26 durante una prueba de cinco días en Barcelona la semana pasada. Durante tres días completos al volante, el equipo no registró ningún problema de fiabilidad.

El piloto británico se enfrentó a la lluvia el martes y compartió el coche con su compañero Charles Leclerc el jueves y viernes, completando así la agenda de pruebas de Ferrari.

A lo largo de la semana, el equipo completó más de 400 vueltas, solo superado por Mercedes, que alcanzó las 500. Aunque el SF-26 ha mostrado su rapidez, en esta etapa los tiempos en vuelta son secundarios, ya que lo primordial es evaluar la resistencia y la fiabilidad del coche.

Hamilton señaló en una entrevista tras las sesiones del jueves que Ferrari se encuentra en una mejor forma que durante las pruebas previas a la temporada 2025, cuando el piloto acababa de incorporarse al equipo de Maranello.

Sin embargo, el analista Craig Slater advirtió a Hamilton que no se deje llevar por el entusiasmo prematuro. Según Slater en el programa de Sky Sports F1, “Ferrari es, quizá, el equipo más difícil de descifrar. Hablé con una fuente que estuvo en Barcelona y que conversó con todos los directores de equipo; me comentó que Ferrari es el único equipo sobre el que no se puede asignar una valoración clara ni tener una opinión definida sobre sus posibilidades. No es momento de sobrevalorarse, ya que aún queda mucho trabajo por hacer. Hasta ahora, lo que hemos visto de Lewis no resulta ni negativo ni abrumador. Queda por ver qué depara el futuro.”

Hamilton busca recuperarse

Aunque contar con un coche más rápido que en 2025 resulta alentador para Hamilton, el piloto deberá mejorar su propio rendimiento antes de soñar con un octavo título mundial. El año pasado, el británico tuvo serias dificultades en la clasificación y en carrera, sin lograr ni un solo podio en un Gran Premio.

La diferencia es palpable cuando se compara con su compañero Leclerc, quien consiguió siete podios y terminó 86 puntos por encima en el campeonato de pilotos. Tras sufrir su peor derrota frente a su compañero en 2025, Hamilton espera que la nueva generación de coches se adapte mejor a su estilo, especialmente ahora que se han abandonado las reglas del efecto suelo.

Durante la era del efecto suelo, Hamilton solo consiguió dos victorias en Grandes Premios a lo largo de las cuatro temporadas completas (2022-2025).

