¿Colapinto en la mira? Horner admite que estuvo muy cerca de comprar un equipo de F1

El exdirector de Red Bull, Christian Horner, ha confesado lo cerca que estuvo de hacerse con otro equipo de Fórmula 1.

Horner fue durante mucho tiempo el jefe del escudería, que pasó de ser el equipo Jaguar a convertirse en seis veces campeón de constructores gracias al impulso de una inesperada marca de bebidas energéticas.

En julio de 2025, sin embargo, fue destituido tras 20 años al mando del equipo con sede en Milton Keynes. Ahora, el británico busca regresar al deporte tan pronto como esta temporada.

La campaña de 2026 comenzará el 8 de marzo con el Gran Premio de Australia, aunque se prevé que Horner permanezca en un período de transición hasta la primavera de 2026, lo que le impide reincorporarse antes.

A pesar de ello, el hombre de 52 años no ha dejado de explorar sus opciones para un regreso. Recientemente se le vinculó con un posible retorno a la parrilla a través de Alpine, mediante la compra del 24 % de participación del equipo que estaba en manos de Otro Capital.

No obstante, Horner ha dejado claro en sus declaraciones que volverá a la F1 únicamente cuando surja “la oportunidad adecuada”.

Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull

Horner: "¡Intentó venderme el equipo!"

Después de meses de silencio tras su salida de Red Bull, Horner se mostró en el Salón del Automóvil de Dublín, donde se comprometió a regresar a la Fórmula 1 y recordó episodios de sus largas décadas en el automovilismo.

Durante su entrevista en el RDS, el exdirector habló de cómo Red Bull estuvo a punto de adquirir el equipo Jordan, haciendo también referencia a su relación con el difunto Eddie Jordan.

"Cuando era un joven piloto, con apenas 16 o 17 años, fui a verlo en los inicios de la escudería Jordan en la F1," recordó Horner.

"Fui a buscarle consejo. Contaba con el respaldo de un patrocinador que también apoyaba a él. Entré en su oficina, en esa fábrica tan reciente que acababa de inaugurar en Silverstone, y le pregunté: ‘¿Qué consejo me darías?’"

"Me respondió: ‘Consigue un buen abogado y un buen patrocinador’. No era lo que esperaba, pero a partir de ese momento siempre tuve su apoyo en las pistas," añadió.

Horner llegó al paddock en 2005, convirtiéndose en el director más joven que la Fórmula 1 había conocido, marcando su paso en el deporte desde otra perspectiva, distinta a la de piloto.

La entrada de los gigantes de las bebidas energéticas en la F1 se produjo con la compra del equipo Jaguar. Sin embargo, en Dublín, Horner confirmó que fue casi el equipo Jordan el que acabó en manos de Red Bull.

"Reanudamos conversaciones al final de su etapa en la F1, cuando él estaba a punto de retirarse. Llegó hasta el punto de intentar venderme el equipo, y con la presión de Bernie Ecclestone para que encontrara una solución junto con Eddie, estuvimos a un paso de cerrar el trato.

Jordan Grand Prix estuvo muy cerca de convertirse en el equipo de Red Bull. Al final, el acuerdo se concretó con Jaguar, pero en ese momento se barajaron muchas posibilidades."

Jordan fue adquirido por el grupo Midland el mismo año en que Red Bull llegó a la F1 y, tras varios cambios de manos desde entonces, Aston Martin continúa hoy con el legado dejado por Eddie Jordan.

¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!