¡Romance en puerta! Hamilton disfruta de un 'masaje en pareja' durante una cita con estrella MUNDIAL

Lewis Hamilton parece haber retomado su vida sentimental durante el receso de la Fórmula 1, y sorprendentemente, el nuevo pretendiente es la estrella de reality Kim Kardashian.

Según los rumores, ambos habrían disfrutado de un fin de semana romántico en Reino Unido, lo que ha encendido las especulaciones sobre el estado de su relación.

Se comenta que Kardashian viajó en su jet privado para una estancia de apenas 24 horas. De acuerdo con The Sun, la pareja compartió una habitación en el lujoso Estelle Manor, en los Cotswolds, donde se deleitaron con un masaje en pareja y una cena íntima. Una fuente afirmó que “todo parecía muy romántico”.

Este encuentro, que habría costado más de 120.000 libras, se suma a otros indicios previos, como su aparición conjunta en una fiesta de Año Nuevo en Aspen a finales de diciembre de 2025.

Enfoque en Fórmula 1

A pesar de los continuos rumores, Hamilton ha dejado claro que su prioridad es su carrera en la Fórmula 1 y su nueva etapa con Ferrari. El siete veces campeón mundial ha asegurado en diversas entrevistas que prefiere mantenerse soltero para dedicarse por completo a la competición.

“He aprendido a la fuerza”, comentó sobre su vida personal, señalando que le resulta difícil compaginar una relación estable o una vida familiar, ya que busca aprovechar al máximo su limitado tiempo en la F1 y evitar arrepentimientos. Tras un debut complicado en Ferrari en 2025, marcado por desafíos mentales, su objetivo es recuperarse este año; de hecho, recientemente registró la vuelta más rápida de la semana en Barcelona.

Relaciones antes de Kardashian

La relación más conocida de Hamilton fue con la estrella de Pussycat Dolls, Nicole Scherzinger, un romance intermitente que duró desde 2007 hasta su ruptura definitiva en 2015. En años anteriores a estos nuevos rumores sobre Kardashian, también se le vinculó con otras figuras destacadas.

En 2021, se comentó que tenía una gran cercanía con la modelo Camila Kendra, aunque esa relación se enfrió al año siguiente y terminó siendo descrita como una “hermosa amistad”. Asimismo, en 2023 una foto en la que Hamilton tenía su brazo alrededor de la cintura de Shakira avivó las especulaciones románticas. A finales de ese mismo año, se le relacionó con Juliana Nalu, la ex pareja de Kanye West, tras una fiesta en Brasil; sin embargo, esa historia se disipó en marzo del año siguiente, llevando a Hamilton a registrarse en la app de citas para celebridades, Raya.

Más recientemente, y antes de los rumores vinculados a Kardashian, a principios de 2025 se le asoció con la actriz Sofía Vergara, tras ser vistos juntos en una cena en Nueva York. No obstante, esa aparente conexión se desvaneció en marzo, cuando el interés de Hamilton pareció menguar, dejando a la colombiana con un sentimiento de abandono.

La supuesta aventura secreta con Kim Kardashian se suma a una larga lista en su historial amoroso. Hasta ahora, ni Hamilton ni Kardashian han confirmado ni desmentido oficialmente su relación, lo que mantiene el torbellino de rumores en constante movimiento.

