Cuidado Antonelli, ¡Mercedes ficha piloto LATINO para F1!

Nunca en la historia de la Fórmula 1 se había visto a un piloto paraguayo, en cualquier categoría. Eso cambiará en 2026, ya que Joshua Dürksen ha firmado un contrato con Mercedes.

Dürksen nació en la capital de Paraguay, Asunción. Su bisabuelo fue un inmigrante alemán, lo que explica su apellido. Sus padres provienen de la región del Chaco. Aunque no destacó en el karting, el automovilismo le ha permitido brillar.

Debutó en la Fórmula 4 en 2019, ganando carreras en los campeonatos de Italia y Alemania, y logró el subcampeonato en la categoría árabe. Tras tener dificultades en la Fórmula Regional, decidió saltarse la FIA Fórmula 3, ya que encontró en la FIA Fórmula 2 un terreno mucho más favorable.

En dos temporadas con el equipo debutante AIX Racing, obtuvo cuatro victorias y subió al podio en siete ocasiones. En 2026 lo veremos nuevamente en F2, pero esta vez con Invicta Racing, junto al campeón de F3, Rafael Câmara. Cabe destacar que los dos últimos campeones de F2, Gabriel Bortoleto y Leonardo Fornaroli, también surgieron de Invicta.

Dürksen espera aportar éxitos a Mercedes

Dürksen es el quinto piloto de Mercedes en la F1 para 2026. George Russell y Kimi Antonelli son ya los titulares, mientras que Frederik Vesti asciende de piloto de pruebas a reservo tras el traspaso de Valtteri Bottas a Cadillac.

Dürksen ocupará el lugar del piloto de pruebas y desarrollo y tendrá la oportunidad de trabajar con los antiguos monoplazas TPC. Hace poco, la campeona de la F1 Academy, Doriane Pin, fue anunciada como piloto de desarrollo.

"Estoy muy emocionado de unirme al equipo de Mercedes F1 como piloto de desarrollo", declaró Dürksen. "No veo la hora de trabajar junto a este gran grupo y contribuir a que el equipo logre éxitos este año. Estoy ansioso por ver lo que nos depara el futuro."