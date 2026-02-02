Cuidado Antonelli, ¡Mercedes ficha piloto LATINO para F1!
Cuidado Antonelli, ¡Mercedes ficha piloto LATINO para F1!
Nunca en la historia de la Fórmula 1 se había visto a un piloto paraguayo, en cualquier categoría. Eso cambiará en 2026, ya que Joshua Dürksen ha firmado un contrato con Mercedes.
Dürksen nació en la capital de Paraguay, Asunción. Su bisabuelo fue un inmigrante alemán, lo que explica su apellido. Sus padres provienen de la región del Chaco. Aunque no destacó en el karting, el automovilismo le ha permitido brillar.
Debutó en la Fórmula 4 en 2019, ganando carreras en los campeonatos de Italia y Alemania, y logró el subcampeonato en la categoría árabe. Tras tener dificultades en la Fórmula Regional, decidió saltarse la FIA Fórmula 3, ya que encontró en la FIA Fórmula 2 un terreno mucho más favorable.
En dos temporadas con el equipo debutante AIX Racing, obtuvo cuatro victorias y subió al podio en siete ocasiones. En 2026 lo veremos nuevamente en F2, pero esta vez con Invicta Racing, junto al campeón de F3, Rafael Câmara. Cabe destacar que los dos últimos campeones de F2, Gabriel Bortoleto y Leonardo Fornaroli, también surgieron de Invicta.
Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull
Dürksen espera aportar éxitos a Mercedes
Dürksen es el quinto piloto de Mercedes en la F1 para 2026. George Russell y Kimi Antonelli son ya los titulares, mientras que Frederik Vesti asciende de piloto de pruebas a reservo tras el traspaso de Valtteri Bottas a Cadillac.
Dürksen ocupará el lugar del piloto de pruebas y desarrollo y tendrá la oportunidad de trabajar con los antiguos monoplazas TPC. Hace poco, la campeona de la F1 Academy, Doriane Pin, fue anunciada como piloto de desarrollo.
"Estoy muy emocionado de unirme al equipo de Mercedes F1 como piloto de desarrollo", declaró Dürksen. "No veo la hora de trabajar junto a este gran grupo y contribuir a que el equipo logre éxitos este año. Estoy ansioso por ver lo que nos depara el futuro."
Últimas Noticias
¿Colapinto en la mira? Horner admite que estuvo muy cerca de comprar un equipo de F1
- hace 28 minutos
¡Romance en puerta! Hamilton disfruta de un 'masaje en pareja' durante una cita con estrella MUNDIAL
- hace 38 minutos
Cuidado Antonelli, ¡Mercedes ficha piloto LATINO para F1!
- 1 hour ago
TODO lo que necesitas saber del lanzamiento de Mercedes 2026
- 1 hour ago
REVELADO: La frustración de Sainz tras los malos resultados de Williams en las pruebas
- 2 hours ago
Checo es la razón por la que Verstappen NO SE ATREVE a salir de Red Bull
- Hoy 18:00
Más leído
Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
- 28 enero
URGENTE: Destapan el SECRETO del AMR26 de Fernando Alonso
- 31 enero
VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
- 16 enero
BREAKING: Nueva DECEPCIÓN para Fernando Alonso y Aston Martin para 2026
- 31 enero
Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
- 23 enero
El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
- 27 enero