BOMBAZO: Ferrari pondrá a Checo Pérez EN LA PELEA en 2026

El motor Ferrari que usará Sergio Pérez en la Fórmula 1 2026 estaría dentro de los mejores de la parrilla, apenas detrás de Mercedes.

La Fórmula 1 entra en una nueva era con las primeras pruebas de las regulaciones 2026 en Barcelona, donde tanto el chasis como el motor han experimentado una transformación notable.

Aunque la atención se centró en equipos como Mercedes, Red Bull y McLaren, Ferrari sorprendió durante la jornada de pruebas. La escudería italiana cerró los test con el mejor tiempo, logrado por Lewis Hamilton.

Antes de los test, la mirada estaba puesta principalmente en Mercedes y en el nuevo motor de Red Bull, mientras que McLaren y Aston Martin también recibían la atención debida. Ferrari parecía pasar paseando desapercibido, pero sus resultados demostraron una potencia indiscutible.

El tiempo de Hamilton en el último día (1:16.348) fue muy rápido, pero lo más destacable fue la fiabilidad y la gran cantidad de vueltas completadas. Según rumores de equipos rivales, la italiana podría liderar la lucha en la segunda fila, justo detrás de Mercedes, superando incluso a McLaren y Red Bull, informó The Race.

El hecho de Ferrari cuente con una unidad de potencia destacada, puede hacer que Checo Pérez y Cadillac entren en la pelea por los puntos en el mediocampo de la parrilla.

¿Qué pasó con Ferrari en el primer test de la F1 2026?

El nuevo monoplaza de Ferrari se ha mostrado extremadamente fiable. El director del equipo, Fred Vasseur, se mostró muy satisfecho con el rendimiento: “Hemos completado un gran número de vueltas a lo largo de la semana, lo que es excelente”, explicó.

“Realizar 160 vueltas diarias es fundamental para recopilar datos y prepararnos al máximo para Bahrein”, añadió con una sonrisa satisfecha. Matteo Togninalli, jefe de ingeniería en pista, calificó la experiencia de los nuevos reglamentos de “un sueño”, dada la impresionante cantidad de kilómetros registrados.

Hamilton confirmó la buena impresión: “Siempre hay pequeños ajustes que hacer, pero no sufrimos paradas importantes”, comentó. Su compañero de equipo, Charles Leclerc, se mostró igualmente conformado: “Realizamos todas las pruebas que teníamos planeadas”.

Aunque Ferrari no llegó al mismo número de vueltas que Mercedes –la Scuderia completó 440 vueltas (2050 km)–, su productividad superó notablemente la de los demás equipos. Además, la italiana se adelanta por más de un día a Haas, que utiliza el mismo motor, mientras que Red Bull y McLaren registraron incluso un día de pruebas menos.

En las próximas semanas, el reto para los equipos será analizar todos los datos recogidos. La atención se desplaza ahora a los test que se celebrarán en Bahrein, programados para dentro de poco más de una semana.

Vasseur habla de “un sinfín de aspectos a pulir de cara a Bahrein” y describe este periodo de trabajo como “sumamente intenso”. Los pilotos se prepararán en Maranello con jornadas de promoción, reuniones con los ingenieros, la elaboración de estrategias para Bahrein y trabajo en simulador.

Para Leclerc, alinear la experiencia del simulador con la del coche real es la prioridad principal: “Ahora que hemos rodado en pista, vamos a trabajar en el simulador para ajustar y reflejar lo que sentimos, de modo que nos dirijamos a Bahrein contando con una referencia fiable”, concluyó.

Con esta primera prueba, Ferrari ha sentado unas bases prometedoras, aunque las verdaderas fuerzas se definirán en Bahrein y en la jornada inaugural de la temporada en Australia.

