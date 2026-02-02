Hamilton habla de su DIFÍCIL comienzo en Ferrari

Lewis Hamilton, elogió el buen inicio de Ferrari en las pruebas de pretemporada, aunque reconoció lo complicado que fue el comienzo de la temporada 2025. Hamilton se unió al equipo en enero del año pasado, en una unión entre el piloto más laureado de la historia y el escudería más exitosa del automovilismo.

Sin embargo, 2025 no salió según lo planeado para el británico, ya que no consiguió subir al podio en ninguna gran premio y terminó 86 puntos por detrás de su compañero Charles Leclerc en el campeonato de pilotos. Hamilton confía en que 2026 traerá cambios radicales en la normativa, lo que podría permitir a Ferrari competir de tú a tú con Mercedes y McLaren.

Mientras el mundo de la F1 buscaba pistas sobre la forma en que cada equipo se prepara en la primera prueba de pretemporada en Barcelona, Ferrari demostró una fiabilidad envidiable al completar más de 400 vueltas durante los tres días asignados en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Además, Hamilton fue el hombre más rápido de la pista esta semana, registrando un tiempo no oficial de 1:16.348 al cierre de las sesiones del viernes, superando la mejor marca establecida por George Russell con el Mercedes.

Tras las pruebas del viernes, Hamilton ofreció una imagen positiva y destacó que las primeras impresiones sobre el nuevo SF-26 han sido alentadoras, aunque admitió que el inicio de la temporada 2025 fue particularmente duro. “La verdad es que ha sido una semana muy agradable”, comentó a F1.com, y subrayó lo diferente que se siente la preparación para 2026 en comparación con su primer año vestido de rojo.

“El año pasado fui a la primera carrera y fue el domingo –la primera vez que conducía la Ferrari–, y fue una competición muy dura. Por eso, es fundamental haber pasado por esa experiencia y aprender de ella”, agregó.

¿Qué podemos deducir de la prueba en Barcelona?

La verdad es que aún no se puede llegar a muchas conclusiones. Con la F1 haciendo todo lo posible por mantener la prueba en un ámbito privado, ni siquiera se han divulgado tiempos oficiales de vuelta. Incluso los datos confirmados por los equipos resultan poco representativos, dada la etapa temprana en la que nos encontramos.

Quedan todavía seis días de pruebas de pretemporada antes de que la competición se traslade a Australia para inaugurar la campaña a principios de marzo. Lo que ha quedado patente en Barcelona es que todos los equipos han demostrado una sorprendente fiabilidad, pese a haber estrenado sus nuevas unidades de potencia recién la semana pasada.

En este sentido, Ferrari destaca: lograron completar más de 400 vueltas, mientras que el equipo cliente Haas realizó extensas sesiones con una unidad Ferrari. El tiempo dirá si esa fiabilidad se traduce en un monoplaza capaz de luchar por campeonatos mundiales, especialmente ahora que tanto Ferrari como Hamilton se ven presionados para conseguir victorias de manera sostenida en 2026 y posiblemente en el futuro.

