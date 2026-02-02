F1 Hoy: Williams entrega mejoras a Carlos Sainz; Checo Pérez señala lo que piensa de las redes sociales
F1 Hoy: Williams entrega mejoras a Carlos Sainz; Checo Pérez señala lo que piensa de las redes sociales
GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 1 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.
Checo Pérez F1: “Las redes sociales creo que son algo muy malo para la sociedad". ::: LEER MÁS
Checo Pérez F1: “Tengo una relación increíble con todos, con Chalerm Yoovidhya hablo una vez por semana". ::: LEER MÁS
Carlos Sainz F1: Williams avanza tras su retirada de los días de pruebas de Barcelona. ::: LEER MÁS
