F1 Hoy: Williams entrega mejoras a Carlos Sainz; Checo Pérez señala lo que piensa de las redes sociales

Nazario Assad De León
GPFans te presenta las notas más interesantes de este domingo 1 de febrero de 2026 en la Fórmula 1.

Checo Pérez F1: “Las redes sociales creo que son algo muy malo para la sociedad". ::: LEER MÁS

Checo Pérez F1: “Tengo una relación increíble con todos, con Chalerm Yoovidhya hablo una vez por semana". ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: Williams avanza tras su retirada de los días de pruebas de Barcelona. ::: LEER MÁS

